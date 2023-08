Salta il maxi affare: colpo di scena Vlahovic

Il futuro della punta serba tiene in ansia Massimiliano Allegri. Dal suo destino dipende il mercato bianconero.

Dopo la sentenza Uefa sulle plusvalenze e sulle consequenziali violazioni del Financial Fair Play (FFP), la Juventus ha definitivamente saputo in quali competizioni sarà impegnata l’anno prossimo. Senza quello che alla Continassa appariva più un fastidio che un’opportunità, parliamo della Conference League, i sabaudi saranno concentrati in primis sul campionato, obiettivo Champions irrinunciabile, quindi disputeranno la Coppa Italia.

Senza Europa e con sanzioni per quasi 21 milioni di euro (718.000 dalla giustizia sportiva italiana, 20 da Nyon), il neo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, è ancora più limitato nelle operazioni di mercato. L’ex ds del Napoli deve quindi iniziare dalle cessioni, operazioni ostacolate anche dagli alti ingaggi percepiti a Torino. Paul Pogba, fino al 2026, a lordo pesa 11,1 milioni, cifra che nessuno gli darà mai, considerato l’ultima stagione passata in infermeria.

Proprio per l’incertezza sul francese, Allegri ha chiesto la conferma di Weston McKennie, il centrocampista Usa era quello con più richieste. Dato in prestito con diritto di riscatto Arthur alla Fiorentina, il più vicino a partire ora sembra Denis Zakaria. Per lo svizzero ci sarebbe il Monaco, la Juve chiede 20 milioni. Quindi, alla fine della fiera, i soldi potrebbero arrivare dalla cessione di una punta.

Bayern, Kane è troppo caro: i tedeschi tornano su Vlahovic

Se negli altri reparti, la Juventus deve ancora sistemare diverse tessere, il settore nel quale si è mossa di più e in cui sembra avere più frecce, sembra proprio l’attacco. Moise Kean è stato riscattato dall’Everton per 28 milioni, Arkadiusz Milik è stato riacquistato dal Marsiglia per 6. In rosa ci sono ovviamente Federico Chiesa, scadenza 2025 da 5 milioni netti a stagione, oltre a Dusan Vlahovic, vincolato fino al 2026 per ben 7 milioni netti annui.

Tra i suddetti profili, quelli più accattivanti per il mercato estero rimangono Chiesa e Vlahovic. Per il primo, anche a causa di una condizione fisica ancora pienamente da verificare, al momento non sono giunte offerte irrinunciabili. Diverso il discorso peer l’ex Fiorentina, classe 2000 e quindi più facilmente rivendibile in futuro.

Allegri e Giuntoli, almeno come ipotesi, hanno pensato di cedere di Vlahovic per arrivare a Romelu Lukaku. Il belga, contratto da 12 netti col Chelsea fino al 2026, in realtà avrebbe già un’intesa di massima con i bianconeri. Prima perà deve partire il mancino serbo.

Proprio quest’ultimo, potrebbe tornare nel mirino del Bayern Monaco. Come scrive il Daily Mail, i tedeschi avrebbero rinunciato ad acquistare Harry Kane, considerato come per il loro centravanti, contratto in scadenza nel 2024, gli Spurs avrebbero chiesto 100 milioni, i bavaresi si sarebbero fermati a 86, chiedendo un breve e definitivo feedback dai londinesi. Ecco perché il Bayern potrebbe virare definitivamente su Vlahovic mettendo sul piatto 80 milioni necessari per chiudere l’affare.