Calciomercato, assalto dall’Arabia Saudita: lascia Milano

L’Arabia Saudita mette in pericolo la Serie A: ci sono altri nomi sulla lista dei club arabi e il calciomercato ora si fa ancora più caldo.

Il calciomercato dei club di Serie A rischia di essere compromesso fortemente dalle richieste che stanno arrivando dall’Arabia Saudita e che stanno diventando sempre più difficili da rifiutare, sia per le società che per i calciatori. Le offerte in arrivo sono da capogiro e fanno tentennare tutte le parti in causa che spesso decidono di frenare la crescita calcistica, cedendo alle tentazioni economiche.

Le società di Serie A rischiano di perdere i propri campioni, come già successo nelle ultime settimane. Ora c’è un altro addio in programma che mette nei guai i top club.

Calciomercato, l’Arabia Saudita pesca ancora in Serie A

Il calciomercato estivo dei club europei è stato oscurato dalle mosse folli che stanno mettendo in atto i club dell’Arabia Saudita. Dal Medio Oriente sono in arrivo offerte importantissime che rischiano di mettere in difficoltà molte società che si trovano costrette a cedere i propri campioni.

Sono offerte quasi impossibili da rifiutare sia per i calciatori che per le squadre che decidono di dire addio all’Europa per tentare l’esperienza nel nuovo calcio che sta nascendo.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora c’è l’assalto dell’Arabia Saudita alla città di Milano e c’è un’altra cessione già in programma.

Calciomercato Milan, l’Arabia Saudita punta il pupillo di Pioli

Dall’Arabia Saudita sono in arrivo i primi pericoli anche per il Milan. La società rossonera ha già ceduto agli sceicchi – ma del Newcastle – uno dei pilastri della rosa come Sandro Tonali e ora possono essere avviati affari importanti anche con i club del Medio Oriente.

Secondo le notizie di mercato provenienti dalla Francia, l’Arabia Saudita ha messo nel mirino Ismal Bennacer del Milan. Il centrocampista algerino è attualmente fermo ai box per un lungo infortunio che non gli permetterà di scendere in campo per altri 2-3 mesi e intanto si avvicendano le voci di mercato sul suo conto.

France Football riferisce che Bennacer è un target per l’Arabia Saudita. Ma non per il calciomercato estivo, bensì per quello invernale, quando il centrocampista ex Empoli sarà perfettamente arruolabile e pronto a scendere in campo.

Bennacer in Arabia Saudita: le cifre dell’affare

Il Milan attende il ritorno in campo di Ismael Bennacer e intanto si è cautelato con altri colpi importanti che sono arrivati nel calciomercato estivo. Pioli ha già perso Tonali e se a gennaio perderà anche Bennacer potrebbe dire addio a tutto il centrocampo che vinse lo Scudetto due stagioni fa.

Nel contratto di Bennacer c’è una clausola rescissoria che parte dalla prossima estate di 50 milioni di euro. Per questo motivo il Milan a gennaio potrebbe chiedere anche 70-80 milioni per dire addio al centrocampista algerino.