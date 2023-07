Calciomercato, colpo brasiliano in Serie A: ha già detto sì

Colpo brasiliano per la Serie A: il talentuoso giocatore sudamericano ha già accettato la proposta, si libera a zero. Affare fatto

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Un’idea suggestiva con il profilo da urlo accostato alla big della Serie A: il brasiliano avrebbe già accettato il contratto proposto per trasferirsi subito in Italia dopo l’avventura in Premier League.

Il calciomercato in Italia sta iniziando a regalare i primi colpi suggestivi in vista della prossima stagione. Milan e Inter sono le protagoniste finora con Juventus e Napoli intenzionate ad aspettare ancora per chiudere l’affare importante. Dopo la vittoria dello Scudetto, i partenopei intendono andare con i piedi di piombo puntellando la rosa di Rudi Garcia con innesti funzionali al suo progetto tecnico-tattico. In casa bianconera dovrebbe arrivare prima qualche cessione per dare il via a colpi interessanti per innalzare il tasso tecnico della compagine guidata da Massimiliano Allegri.

Saranno ore infuocate e frenetiche con duelli interessanti sotto ogni punto di vista. Idee da urlo per provare a chiudere ogni tipo di affare: il colpo brasiliano è vicinissimo, lui ha già detto già sì per trasferirsi subito in Italia.

Calciomercato, Tete è pronto a sbarcare in Italia: l’affare a zero

Un’occasione ghiotta da non sprecare minimamente per il talentuoso calciatore brasiliano, che conosce già molto bene l’Europa. Dal Lione allo Shakhtar per volare in prestito al Leicester: Tete è pronto a vivere un’avventura suggestiva in Serie A.

Come svelato in esclusiva dal portale Calciomercato.it, la dirigenza del Napoli avrebbe già proposto un contratto triennale a Tete. Nell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia del Leicester, ma ora l’esterno offensivo brasiliano tornerà allo Shakhtar. Il suo contratto è in scadenza nel dicembre 2023, ma potrebbe liberarsi gratis già in estate vista la proroga della legge della Fifa per i calciatori stranieri in Ucraina.

Il Napoli potrebbe chiudere il colpo in tempi brevi per arrivare all’alternativa giusta di Lozano e Politano: i due calciatori azzurri sarebbero anche sul punto di cambiare aria per una nuova avventura avvincente circa il prosieguo della propria carriera. Il colpo Tete andrebbe a rinforzare maggiormente le trame di gioco offensive del Napoli targato Rudi Garcia. Il presidente De Laurentiis è sempre molto attento a questi tipi di affari per essere nuovamente protagonista dopo il trionfo dello Scudetto.