Calciomercato, colpo dall’Atalanta: firma con i rossoneri

A neanche un mese dalla sua apertura il calciomercato ci sta regalando colpi mozzafiato. A prendersi la scena quest’estate è soprattutto l’Arabia Saudita, con le sue ricche operazioni mozzafiato, ma anche in Europa si stanno registrando importanti ma soprattutto intriganti movimenti.

Il campionato europeo più attivo sotto questo fronte è la Serie A, i cui club si stanno vendendo e comprando tantissimo in questa finestra di calciomercato, alternando per l’appunto acquisiti importanti ad uscite sofferte e quasi obbligate.

Fra le società che più si stanno ritagliando spazio quest’estate vi è soprattutto l’Atalanta, che proprio nelle scorse ore avrebbe intensificato i dialoghi con i rossoneri per raggiungere al più presto un accordo per la cessione dell’attaccante.

Calciomercato, l’attaccante va ai rossonero: addio Atalanta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Atalanta, che dopo aver chiuso qualche interessante operazione in entrata, vedi Bakker e Kolasinac, si starebbe ora dedicando, per l’appunto, alle cessioni. Sono tanti gli esuberi della formazione di Giampiero Gasperini da dover piazzare, ma ad oggi il problema è che i giocatori della Dea che attirano mercato sono quelli ritenuti pedine essenziali del gioco del tecnico italiano.

L’intenzione di Percassi non è assolutamente quella di smantellare la rosa nerazzurra ma, non avendo ancora la struttura di una big mondiale, difronte ad offerte irrinunciabili l’Atalanta è quasi costretta a vendere. Questo è quello che ad esempio starebbe succedendo proprio in questi giorni con uno degli attaccanti della rosa di Gasperini, che nonostante sia parte integrante del progetto tecnico della Dea sembrerebbe essere sempre più in procinto di lasciare l’Atalanta e la Serie A per trasferirsi ai rossoneri, pronti ad accontentare le richieste di Percassi per il giocatore.

Stando a quanto riferisce RMC Sport, infatti, per completare e rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato il Nizza avrebbe deciso di fare sul serio per Jeremie Boga, come dimostrato anche dalla prima, importante, offerta ufficiale presentata all’Atalanta per l’attaccante ivoriano.

Atalanta, prima offerta del Nizza per Boga: le cifre

Il Nizza ha individuato in Jeremie Boga il rinforzo ideale per l’attacco in questo calciomercato, al punto che il club della Costa Azzurra negli scorsi giorni avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale all’Atalanta per l’ivoriano.

RMC Sport parla di circa 14 milioni di euro messi sul tavolo dal Nizza per Boga, cifra che Percassi avrebbe immediatamente rifiutato perché ritenuta poco idonea, ma soprattutto molto lontana, alla valutazione che l’Atalanta fa del suo giocatore.

Nuovo rilancio del Nizza per Boga: le parti si avvicinano

Rifiutata la prima offerta, nei giorni successivi a questa il Nizza ha rilanciato per Boga alzando la propria offerta ed avvicinandosi a ben 20 milioni di euro. Difronte a cifre del genere l’Atalanta avrebbe iniziato seriamente a valutare il futuro dell’ivoriano, che a partire dalla prossima stagione potrebbe essere davvero in Ligue 1, dato che le parti parrebbero essersi avvicinate di moltissimo. I prossimi giorni potranno dunque essere quelli decisivi, col Nizza pronto a sferrare l’ultimo attacco decisivo per Boga.