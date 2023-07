Calciomercato, Milan beffato: va in Premier League

Il Milan è senza ombra di dubbio una delle società più attive di questo calciomercato, ma il club rossonero nel corso di queste settimane ne ha subite di delusioni, venendo beffato in diverse occasioni.

L’ultima è recentissima, addirittura di oggi proprio, dato che sembrerebbe essere sfumata una volta e per tutte la possibilità per il Milan di affondare il colpo definito per uno degli obiettivi dichiarati dell’estate rossonera.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche il fatto che Furlani e Moncada sono dedicati ad altro in questi giorni, il giocatore parrebbe essere ad un passo dal trasferirsi in Premier League in questo calciomercato.

Calciomercato, va in Premier League: Milan beffato

Dopo la moltitudine di acquisiti chiusi in questi giorni arrivano le prime notizie negative in merito al calciomercato in entrata del Milan. Nonostante i già sei, quasi sette, colpi in entrata messi a segno in questa sessione, il club rossonero ha da che investire anche in altri reparti per andare a completare la rosa di Stefano Pioli.

Uno di questi è sicuramente la difesa, visto che l’amichevole di stanotte contro il Real Madrid ha messo in luce tutti i limiti e le difficoltà della retroguardia del Milan. Uno dei ruoli sul quale Furlani e Moncada dovranno andare ad investire è quello di vice Theo Hernandez, anche perché Ballo-Touré è ad un passo dall’addio in questo calciomercato. A fronte di questo tanti nomi sono stati accostati ai rossoneri nel corso di questi giorni, ma la dirigenza meneghina aveva deciso di puntare su un giocatore in particolare, giovane e di prospettiva, il quale, però, potrebbe sfumare nelle prossime ore.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe presto vedersi costretto a cancellare il nome di Andrea Cambiaso dalla lista dei possibili vice Theo Hernandez, dato che il terzino della Juventus potrebbe trasferirsi in Premier League in questo calciomercato.

Milan, sirene inglesi per Cambiaso: ecco chi lo vuole

Per il Milan rischia di sfumare l’obiettivo Andrea Cambiaso, visto e considerato che l’entourage del terzino della Juventus avrebbe ricevuto nelle scorse settimane proposte allettanti da parte di alcuni club della Premier League.

Stando alle ultime notizie, infatti, Tottenham e Nottingham Forest si sarebbero inserite prepotentemente nella corsa all’italiano, giocatore per il quale il Milan non ha comunque alcuna intenzione di mollare la presa.

A questo punto è da valutare, ed anche bene, la posizione della Juventus, che per i propri interessi potrebbe far scatenare una vera e propria asta per Cambiaso, la cui valutazione è già cresciuta tanto nel corso dell’ultima stagione.

Calciomercato Milan: la Juventus fissa il prezzo di Cambiaso

L’interesse di Tottenham e Nottingham Forest non fa paura al Milan, che in realtà è più preoccupato della valutazione che la Juventus fa di Cambiaso. Secondo Tuttosport, infatti, per cedere il terzino in questo calciomercato la Vecchia Signora vuole almeno 20 milioni di euro, cifra che il club rossonero non sarebbe disposto ad investire per quel ruolo al momento, visto che ad oggi le priorità sono altre. Solo nel momento in cui la Juventus abbassasse le richieste la pista Milan per Cambiaso potrebbe infuocarsi.