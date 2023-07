Maldini torna in dirigenza dopo il Milan: accordo con una big

Prima in campo e poi anche da dirigente: qualsiasi sia stato il suo ruolo nel mondo del calcio Paolo Maldini si è sempre dimostrato essere un fuoriclasse. In cinque anni come direttore dell’area sportiva del Milan la leggenda italiana ha ottenuto degli ottimi risultati, raggiungendo l’apice con lo scudetto del 2022.

Incredibilmente, però, nonostante un altro anno di contratto, le strade fra Paolo Maldini ed il Milan si sono -nuovamente- separate neanche un mese fa, più per volontà della proprietà rossonera che per quella del dirigente.

Quanto fatto in cinque anni di Milan non è però passato inosservato, come dimostra anche il fatto che una big d’Europa si sarebbe immediatamente mossa per portare in dirigenza Paolo Maldini, già a partire da quest’estate.

Maldini torna in dirigenza: accordo con una big d’Europa

Dopo essersi lasciato, male, col suo Milan, Paolo Maldini ha sfruttato questo mese per dedicarsi completamente alla sua famiglia, godendosi delle meritate vacanze dopo 5 anni nella dirigenza del club rossonero. L’impressione è che dopo tutto questo tempo la leggenda italiana potesse prendersi del tempo per sé, una sorta di anno sabbatico, ma il richiamo e del campo, e del calcio, è troppo forte.

Ad oramai più di un mese dal suo addio al Milan, Maldini avrebbe intenzione di tornare subito in gioco, visto che nel corso di queste settimane le offerte non sono di certo mancate. Fra tutte quella della big d’Europa ha e non poco interessato il dirigente italiano che, ancora in vacanza, si sta prendendo tutto il tempo necessario per prendere la sua decisione, che comunque non è assolutamente scontata come si crede. L’impressione è che, però, presto possa esserci una fumata bianca possa essere raggiunta, anche perché le sensazioni sono positive.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei fitti contatti fra il PSG e Paolo Maldini, con il club parigino che avrebbe presentato un’offerta allentante all’ex dirigente rossonero che, come detto, si è preso del tempo per riflettere.

Ultim’ora, il PSG vuole Maldini: il ruolo

Il PSG avrebbe intenzione di cambiare qualcosa in dirigenza, e per farlo avrebbe pensato ad una leggenda come Paolo Maldini, che potrebbe svolgere un ruolo importante all’interno del club parigino.

A fronte di questo Sky Sport proprio poche ora fa ha parlato di una proposta allettante presentata dal presidente Al-Khelaifi all’ex dirigente del Milan, ma Gianluca Di Marzio non si è spinto oltre questo, non svelando dunque quale sarebbe il ruolo offerto dal PSG a Maldini.

Non solo PSG: Maldini lo vogliono tutti

Il PSG non è l’unica società che in queste settimane avrebbe contattato Paolo Maldini. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex dirigente del Milan avrebbe ricevuto una proposta anche dalla Nazionale italiana.

Le opzioni a disposizione sono state svelate, ora spetta a Maldini scegliere cosa ne sarà del suo futuro, decisione che potrebbe essere presa già nei prossimi giorni.