Calciomercato, addio Serie A: vola in Turchia

Una cessione eccellente in Serie A con la voglia di andare altrove: ormai ci siamo, chiusura ad un passo. Lascerà l’Italia nelle prossime ore

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Tante trattative di calciomercato tra colpi in entrata e in uscita: l’indiscrezione è stata rilanciata nelle ultime ore per provare a chiudere ogni tipo di affare.

Novità importanti anche in casa Atalanta con la dirigenza orobica sempre protagonista nelle ultime stagioni per puntare in alto. La squadra di Gasperini si è imposta anche in Champions League negli anni scorsi, ma ora c’è bisogno di compiere un ulteriore step aggiuntivo per mirare allo Scudetto. Dal Papu Gomez ad Ilicic, tanti big che hanno scritto la storia dell’Atalanta sono andati via e tanti ancora andranno via per una rivoluzione totale ringiovanendo la rosa a disposizione dell’allenatore della compagine bergamasca.

Calciomercato, lascia subito la Serie A: ormai ci siamo

Sono stati anni stupendi vissuti a mille, ma l’Atalanta è vogliosa di puntare su nuovi profili giovani e di livello internazionale. Verso l’addio il bomber nerazzurro, che è stato ad un passo dalla cessione già in passato. Novità interessanti per Duvan Zapata con la proposta importante proveniente nelle ultime ore.

Come svelato dal portale turco Fanatik, l’attaccante colombiano dell’Atalanta, Duvan Zapata, sarebbe finito nel mirino Trabzonspor. Sulle sue tracce è apparsa anche la Fiorentina, che si è defilata nelle ultime ore. Ora la chiusura potrebbe arrivare nelle prossime ore con l’addio definitivo alla Serie A per sposare una nuova avventura suggestiva per il sudamericano.

Da anni nel massima serie italiana, ha vestito le maglie di Napoli, Udinese, Sampdoria ed Atalanta: le milanesi ci hanno provato a lungo, ma è stato protagonista in maglia nerazzurra segnando caterve di gol sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Un addio eccellente per la società bergamasca, che è già pronta per investire in ottica futura per arrivare a colpi di assoluto valore. Holjund è stata l’ultima scoperta da parte della dirigenza: l’attaccante danese resterà ancora in nerazzurro rifiutando ogni offerta delle big della Premier League.