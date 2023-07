Serie A: partite oscurate col Pezzotto dopo 30′, pirateria sconfitta

Clamoroso colpo di scena nel mondo del calcio e di quello italiano, perché presto inizierà una nuova stagione di Serie A e ci saranno tante partite trasmesse. Ora però il pezzotto potrebbe sparire per sempre.

Sono anni ormai che il mondo del calcio mondiale, dello sport ecc provano a portare avanti questa lotta contro la pirateria. Adesso ci sono dei nuovi aggiornamenti riguardo proprio questo tema.

Perché in Italia è da tempo che si prova a mettere fine a questa situazione, ma senza essere riusciti a fare dei grandi passi avanti. Ma qualcosa ora sembra stia cambiando.

IPTV: pezzotto in crisi, calcio italiano in lotta

E’ da anni ormai che i diritti tv della Serie A sono continuamente messi in ginocchio e hanno avuto un grande calo a causa della pirateria che ha la meglio nel mondo del calcio italiano. Il pezzotto continua ad essere un’arma importante nel avere sotto controllo tutti gli sport, partite ecc e in particolare il mondo del calcio italiano con la Serie A. Tantissimi tifosi si sono affidati a questa strada illegale andando a scegliere la pirateria per combattere alti prezzi imposti dal calcio italiano.

Adesso arrivano novità interessanti riguardo quello che sarà il futuro del pezzotto nel mondo del calcio e in Serie A. Nel corso degli anni sono stati fermati in tanto, chiuse strutture e con la Guardia di Finanza e le persone competenti che hanno fermato dei flussi importanti, ma non tutti. Sono troppi i collegamenti del mondo del calcio per quanto riguarda il pezzotto e in Italia la situazione è la stessa di quelli in altri posti d’Europa, con qualche dato che può calare o aumentare.

Intanto, adesso bisognerà capire quelle che saranno le mosse per provare a fermare il pezzotto ancor di più il prossimo anno. C’è una decisione che potrebbe mettere in ginocchio la pirateria.

Serie A: partite oscurate sul pezzotto

Ripartirà il 19 agosto il campionato di Serie A e a quel punto si potranno fare i primi esperimenti riguardanti questa scelta presa contro il pezzotto che in Italia può essere fermato in questo modo.

C’è la possibilità di fermare e oscurare le partite di calcio del campionato italiano di Serie A viste col pezzotto. Una nuova legge che permetterà di fermare la visione delle partite dopo 30 minuti.

Serie A: pezzotto fermato in 30 minuti

In vista della prossima stagione c’è la possibilità di fermare tutto con la visione delle partite con una semplice segnalazione all’Agcom dalla Lega Serie A o dalle tv Dazn e Sky per far partire l’iter e la richiesta ai vari fornitori di rete internet di interrompere il servizio “entro i 30 minuti dalla segnalazione”.