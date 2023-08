Ultim’ora, è fatta: Scamacca in Serie A, fissate le visite mediche

Ora è davvero fatta, Gianluca Scamacca torna in Serie A, sono state fissate anche le visite mediche con il suo nuovo club.

Come riferito dai colleghi di Sky Sport, che hanno annunciato in serata l’approdo di Scamacca al suo nuovo club dopo le diverse voci di calciomercato che lo avevano accostato prima al Milan, poi alla Roma e infine all’Inter.

Gianluca Scamacca ha scelto dove giocherà nel 2023/2024, tornando in Serie A e in Italia, lì dove cercherà di convincere Roberto Mancini a sceglierlo per la Nazionale, tra le convocazioni che saranno da qui in avanti, rientrando nel giro della Nazionale azzurra.

Calciomercato Serie A, finalmente Scamacca: firma subito

Firma subito Gianluca Scamacca, trovato l’accordo dopo i continui rumors di calciomercato. Termina la telenovela che vedeva protagonista il centravanti del West Ham che, dopo un solo anno in Premier League e un’esperienza fatta di alti e bassi – comunque vincendo una Conference League ai danni della Fiorentina -, tornerà subito in Italia.

Solo un anno, per giocare in un club a sorpresa e non in una squadra di Serie A alla quale era stato accostato di recente.

Secondo l’annuncio arrivato in serata, Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Molto presto svolgerà le visite mediche, per poi mettere nero su bianco la sua firma con annuncio ufficiale da parte del club degli orobici.

Mercato Atalanta, ecco Scamacca: fissate le visite mediche

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, nel corso dei prossimi giorni, Scamacca sarebbe atteso in Italia per le visite mediche con l’Atalanta.

È il bomber italiano il sostituto diretto di Hojlund che, di recente, è stato preso per oltre 70 milioni dal Manchester United, lasciando la Dea con Zapata e Muriel – il secondo, più del primo, era già in uscita – in avanti.

Scamacca arriva all’Atalanta a titolo definitivo, attraverso cifre precise sulle quali si è accordata col West Ham. Soldi incassati dalla cessione di Hojlund che sono stati spesi per il bomber italiano.

Ultime Atalanta, operazione Scamacca: cifre e dettagli

Nell’annuncio fatto da Sky, svelate anche le cifre e i dettagli dell’operazione Gianluca Scamacca per l’Atalanta. Il calciatore della Dea firma un contratto da ben 3,2 milioni di euro a stagione, in un contratto che arriva dopo l’operazione chiusa col West Ham. Il costo del cartellino è di 25 milioni di euro, oltre i 5 milioni di euro di bonus che saranno facilmente raggiungibili. Un’operazione costruita negli ultimi giorni, con la società atalantina che è stata capace di battere la forte concorrenza dell’Inter.