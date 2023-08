Retrocessione in Serie D per lo storico club italiano: l’annuncio di Gravina

L’annuncio di Gravina in merito al problema vissuto da una delle piazze più importanti del calcio italiano, che vede il club retrocesso in Serie D.

Secondo quelle che sono state le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, uno dei club storici del calcio italiano sarà costretto a ripartire dalla Serie D.

Nei giorni scorsi non sono mancate le sentenze, con le ripercussioni sul calcio italiano, dopo quanto già era accaduto nella passata stagione sia a Juventus che Sampdoria, con le penalizzazioni e le squalifiche legate anche al campionato che è alle porte.

Annuncio Gravina: il club riparte dalla Serie D

Sanzione durissima per il club italiano, storico per il calcio in Italia, che si vede catapultato dai vertici del calcio in Italia alla serie dei Dilettanti.

Perché, dopo il ricorso al Tar con bocciatura emersa da parte di quella che è stata la sentenza nei giorni scorsi, sull’ammissione al prossimo campionato italiano, ha preso voce il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina.

A prendere voce sulla situazione legata al calcio in Italia, è il presidente Gabriele Gravina, che ha annunciato il futuro della Reggina. Non ammessa al prossimo campionato di Serie B, il club calabrese, rischia dunque di scivolare in Serie D.

Reggina, parla Gravina: l’annuncio sulla Serie D

Quelle che seguono, riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb, sono le parole di Gabriele Gravina, sulla situazione legata alla Reggina. Il club ripartirebbe dalla Serie D:

“Il club sicuramente ha possibilità di ricorrere all’articolo 52 comma 10, andremo a valutarlo assieme alla Lega dei Dilettanti. Stiamo parlando di una piazza importante come quella di Reggio Calabria, ma dobbiamo comunque tenere conto dell’equilibrio che devono avere i nostri campionati. La decisione del Consiglio sui ripescaggi sarà emessa il 29 agosto e siamo molto oltre rispetto agli anni scorsi. La FIGC ha la sensibilità adatta a non mortificare piazze così importanti come quella di Reggio Calabria, vediamo cosa succede”. Non è da escludere dunque, la ripartenza in Serie D per la Reggina.

Reggina in Serie D, Serie B da riformulare: c’è un ripescaggio

Senza Reggina, c’è un posto da sistemare per la Serie B e l’obiettivo della FIGC è quella appunto di andare verso una soluzione rapida. Perché la stessa Reggina, che ripartirebbe così dalla Serie D, lascia un posto vacante nel campionato cadetto dopo aver raggiunto i play-off nella stagione che si è appena conclusa, venendo così sostituita da una delle squadre che verrebbero ripescate. Tra queste, la possibile ripescata, è il Brescia.