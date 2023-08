Calciomercato, rilancio decisivo: addio Serie A, affare fatto

Nelle ultime ore è arrivato il rilancio decisivo che ha strappato il sì definitivo del club trasferimento del giocatore in questo calciomercato. Questa trattativa era praticamente finita nel dimenticatoio negli scorsi giorni, ma come un fulmine a ciel sereno è stato raggiunto proprio in mattinata l’accordo fra le due società.

Dopo anni ad alti livelli in Serie A, dunque, il giocatore è pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi in un altro dei top cinque campionati europei. La fumata bianca è dunque praticamente in dirittura d’arrivo, ma prima ci sono da definire gli ultimissimi dettagli dell”operazione.

Una volta fatto questo, il ragazzo prenderà il primo areo utile per viaggiare verso questa sua nuova esperienza in carriera, che verrà ufficializzata una volta svolte le visite mediche.

Calciomercato, addio Serie A: rilancio decisivo ed affare fatto

La Serie A è sicuramente uno dei campionati più attivi di questo calciomercato, anche perché gran parte delle società italiane si stanno prendendo la scena con operazioni importanti. Fatto tanto sul fronte acquisti, i club si stanno ora dedicando a qualche cessione per sfoltire un pò le proprie rose, con una di questa, anche di un certo livello, praticamente in dirittura d’arrivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore si sarebbe registrata una svolta importante nelle trattative per l’uscita di uno dei giocatori più importanti e decisivi della Serie A, per il quale il club interessato avrebbe fatto un importante sforzo economico che alla fine potremmo definire decisivo. Con questa seconda offerta, infatti, la società straniera ha accontentato le richieste di quella italiana che nelle prossime ore potrebbe dare il suo okay definitivo al trasferimento del giocatore in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore Joakim Maehel saluterà la Serie A per trasferirsi in Bundesliga al Wolfsburg. Dopo i tanti acquisti messi a segno sino ad oggi, dunque, l’Atalanta ha iniziato a sfoltire la rosa di Giampiero Gasperini.

Atalanta, Maehle al Wolfsburg: le cifre dell’operazione

Il Wolfsburg ha preso Joakim Maehle dall’Atalanta. Dopo la prima offerta da 8 milioni di euro, immediatamente rifiutata dalla Dea, c’è stato un decisivo rilancio del club di Bundesliga, che ha messo sul tavolo della famiglia Percassi ben 13 milioni di euro per l’esterno danese.

Vedendosi soddisfatta le proprie richieste, l’Atalanta ha accettato l’offerta, così come lo stesso Maehle che ha già dato negli scorsi giorni il suo okay al trasferimento in Germania.

Maehle via: l’Atalanta ha già scelto il sostituto

Ceduto Maehle, l’Atalanta deve ora valutare con chi andare a sostituire il danese in questo calciomercato, anche se Percassi e Gasperini avrebbero le idee già abbastanza chiare. Stando alle ultime notizie, infatti, la Dea starebbe spingendo per chiudere lo scambio Soppy-Singo col Torino.

L’ivoriano rappresenterebbe essere infatti la soluzione migliore col quale andare a sostituire Maehle, oltre che un’ottima opzione di riserva -o forse di pi- rispetto a Zappacosta.