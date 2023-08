Osimhen verso l’Arabia: il Napoli ha già l’accordo col sostituto

Nei prossimi giorni il calciomercato del Napoli potrebbe subire una svolta importantissima, dato che il futuro di Victor Osimhen parrebbe essere sempre di più in Arabia Saudita.

Stando alle ultime notizie, infatti, nei prossimi giorni è atteso un ricco rilancio da parte dell’Al Hilal per il bomber nigeriano che, viste le cifre di cui si sta parlando, potrebbe portare De Laurentiis a lasciar partire il suo numero nove.

Una notizia del genere non può far altro che destabilizzare la piazza azzurra, che vede così concretizzarsi la possibilità di perdere uno dei suoi beniamini, ma dal canto suo il patron azzurro non avrebbe perso tempo raggiungendo subito l’accordo con il sostituto di Osimhen.

Napoli, atteso rilancio per Osimhen: nel frattempo c’è l’accordo col sostituto del nigeriano

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, che nei prossimi giorni potrebbe dire concretamente addio a Victor Osimhen. L’Al-Hilal, infatti, spinge per portare in Arabia Saudita il bomber nigeriano, e come confermato da fonti vicine al club saudita, nei prossimi giorni ci potrebbe essere un rilancio che farà e non poco vacillare il club campione d’Italia, nonostante De Laurentiis abbia più volte chiuso la porta ad un’imminente cessione di Osimhen.

Nel calciomercato, però, si sa, la parola ‘mai’ è un vocabolo che non viene utilizzato, ed è per questo che il patron del Napoli si sarebbe iniziato a muovere di conseguenza per evitare di farsi trovare impreparato qualora l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen sia irrinunciabile. Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis avrebbe allacciato immediatamente i contatti con il papabile sostituto del nigeriano, che a quanto pare avrebbe aperto al trasferimento in Serie A e non solo.

Secondo quanto raccontato da TMW, infatti, in caso di cessione di Osimhen il Napoli sarebbe coperto, dato che nelle scorse ore sarebbe stato anche già raggiunto un accordo di massima per l’approdo in azzurro di Jonathan David.

Calciomercato Napoli: accordo con David, le ultime

Il Napoli si sarebbe mosso d’anticipo rispetto a qualsiasi mossa dell’Al-Hilal e, per coprirsi in vista di una futura cessione di Osimhen, avrebbe anche già raggiunto un accordo di massima con Jonathan David, indicato essere dall’area tecnica il profilo ideale col quale sostituire il nigeriano.

Ora tutto dipende, dunque, da quello che succederà nei prossimi giorni con Osimhen. Qualora De Laurentiis dovesse accettare l’offerta dell’Al-Hilal, il presidente del Napoli non ci penserebbe più di due secondi a far partire l’assalto proprio a Jonathan David.

Il Napoli attende la nuova offerta dell’Al-Hilal per Osimhen

Il Napoli è in attesa della nuova offerta dell’Al-Hilal per Victor Osimhen. L’impressione è che rispetto a quella iniziale da 120 milioni di euro il club saudita questa volta abbia fatto sul serio, avvicinandosi alle richieste di De Laurnetiis.

Stando a TMW, infatti, l’Al-Hilal sarebbe pronto ad alzare l’offerta per il nigeriano fino a 180 milioni di euro. Difronte a cifre del genere l’impressione è che il Napoli possa iniziare a cedere, ma fino a quel momento nulla si può pronosticare, dato che quando si tratta di De Laurentiis nulla è scontato.