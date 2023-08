Calciomercato, beffa Inter: va in Premier, sta firmando

L’Inter rischia di rimanere nuovamente beffata in questo calciomercato. Dopo Gianluca Scamacca, infatti, i nerazzurri sarebbero ad un passo dal perdere la corsa per un altro obiettivo offensivo che stavano seguendo.

I contatti nel corso delle ultime settimane per questo giocatore si sono notevolmente affievoliti, e forse questo ha fatto sì che anche lo stesso ragazzo non rispettasse la sua parola e valutasse altre opzioni per il suo futuro.

Alla fine, a furia di aspettare, l’attaccante si è scocciato ed ha iniziato a valutare le diverse proposte che gli erano state presentate sul tavolo, accentando -in pratica- quella allettante proveniente dalla Premier League.

Calciomercato, niente Inter: è ad un passo dalla Premier League

Chiusa la questione portieri, l’Inter è ora al lavoro per cercare di regalare a Simone Inzaghi un altro paio di rinforzi che possano completare la rosa nerazzurra in vista di questo imminente inizio di stagione. Uno dei reparti nei quali Marotta ed Ausilio hanno premura di investire è sicuramente l’attacco, complici gli addii di Lukaku e Dzeko che hanno lasciato vuoti due slot importantissimi nella formazione dell’Inter.

A fronte di questo nelle scorse settimane la dirigenza meneghina ha inserito nella sua lista dei desideri diversi nomi interessanti, approfondendo i discorsi per alcuni piuttosto che per altri. Proprio ad inizio calciomercato un nome in particolare aveva attirato l’attenzione del tifo nerazzurro, ma nonostante ci fossero tutte le carte in regola per chiudere l’operazione l’Inter si è lasciata scappare questa opportunità. Saputo dell’interesse di un club come quello meneghino, il giocatore ha dato per diverse settimane priorità proprio ad un trasferimento al Biscione, ma stanco di dipendere da questo nelle scorse ore l’attaccante avrebbe alla fine ceduto alla corte di un club di Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da Sacha Tavolieri sul proprio profilo Twitter, la trattativa fra il Burnley e l’Hertha Berlino per Dodi Lukebakio è giunta alle battute finali. L’attaccante belga presto diventerà un nuovo giocatore dei Clarets.

Niente Inter, Lukebakio va al Burnley: cifre e dettagli

Proprio ad inizio sessione l’Inter aveva pensato a Dodi Lukebakio per andare a rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, ma alla fine le preferenze e le priorità del club nerazzurro si sono spostate su altri profili, facendo diventare il belga preda di altri club in questo calciomercato.

Alla fine ad avere la meglio è stato il Burnley di Kompany, che potrebbe già nei prossimi giorni accogliere Lukebakio in Inghilterra. I Clarets sono in attesa di una risposta dell’Hertha per l’ultima offerta da 11 milioni di euro più due di bonus presentata per l’esterno belga, ma l’impressione è che la fumata bianca sia davvero imminente.

Inter, sfuma Lukebakio: si pensa ad un clamoroso ritorno

Sfumata la pista che portava a Dodi Lukebakio, l’Inter starebbe ora valutando un clamoroso ritorno per completare l’attacco di Simone Inzaghi in questo calciomercato. Stiamo parlando di Alexis Sanchez, idea che stuzzica e non poco la dirigenza meneghina, anche perché svincolato.

Il Nino Maravilla rappresenterebbe essere per l’Inter una vera e propria opportunità, soprattutto in termini di costi, ma per l’ex giocatore del Marsiglia ci sarebbe da battere la concorrenza del Gremio e di alcuni club dell’Arabia Saudita.