Calciomercato, il big dice addio: intreccio in Serie A, ecco il sostituto

Il calciomercato può regalare colpi di scena interessanti: sembrava tutto fatto, ora cambia tutto dopo l’addio del big

La situazione si è catapultata in poco tempo. Con un accordo che sembrava ormai verso la chiusura, l’addio del big l’ha rimesso nuovamente in gioco. Ora il suo futuro è molto incerto con un colpo di scena avvincente. Ma cos’è successo nelle ultime ore? Scopriamo nel dettaglio le varie trattative intrecciate.

L’attaccante italo-argentino del Tigre, Mateo Retegui è ormai da tempo voglioso di sbarcare in Europa per dimostrare tutto il suo valore. I tifosi l’hanno conosciuto quando è stato convocato a sorpresa dal Ct Roberto Mancini per i vari impegni della Nazionale italiana. Si è fatto subito valere rendendosi protagonista in un contesto non propriamente suo: il suo profilo piace anche alle big d’Europa che si sono interessate anche nelle ultime ore frenetiche di calciomercato. Un colpo di scena incredibile visto che sembrava tutto fatto con il Genoa.

Calciomercato, ore frenetiche: cambia il futuro dell’attaccante

Notizia di pochi minuti fa rilanciata dal portale spagnolo fichajes.net che ha spiegato nel dettaglio tutto quello che sta succedendo. Tutto è cambiato in poco tempo con un intreccio suggestivo con l’altro bomber, che conosce da anni molto bene il campionato italiano.

Come svelato dal portale spagnolo Fichajes.net, Mateo Retegui sarebbe finito nelle ultime ore nel mirino dell’Atletico Madrid. Con un’offerta lampo per l’attaccante italo-argentino del Tigre, le cose potrebbero cambiare. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Genoa, ma il forte interessamento di Simeone potrebbe cambiare le cose. Con l’addio di Alvaro Morata, sempre più lontano dai colchoneros, il club spagnolo sarebbe piombato su Retegui per un colpo di scena incredibile.

Ore frenetiche per cercare di convincere l’attaccante della Nazionale italiana, su cui ha puntato tanto il Ct Roberto Mancini. Un affare decisivo in vista della prossima stagione con l’attaccante spagnolo che vorrebbe tornare in Serie A: in pole ci sarebbe la Roma, ma attenzione anche ad Inter e Juventus sempre alla ricerca di un attaccante esperto capace di lavorare in profondità.

Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni con l’inserimento voluto a tutti i costi da parte dell’Atletico Madrid per assicurarsi un bomber come lui in caso di addio ufficiale di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infine, ha ricevuto un’offerta anche dall’Arabia Saudita.