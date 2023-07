Calciomercato: comprano Morata e Carrasco insieme, è fatta

Ci sono delle notizie di calciomercato che riguardano proprio il futuro di Morata e Carrasco perché i due giocatori sono pronti a firmare con una nuova squadra.

Tante notizie che sono arrivate in queste ultime settimane, perché il club si è deciso ad affondare il colpo. Una mossa che potrebbe anticipare tutte le altre società tra cui quelle italiane.

Le prossime ore possono essere quelle decisive per quanto riguarda il cambio di programma del giocatore che a quel punto potrebbe pensare di accettare nuove offerte.

Calciomercato: Morata e Carrasco via dall’Atletico Madrid

C’è aria di cambiamento in vista della prossima stagione per una squadra che potrebbe pensare di chiudere il doppio acquisto Morata Carrasco dall’Atletico Madrid. Una mossa che potrebbe svoltare la carriera dei due giocatori che sono pronti a dire addio alla Spagna e alla Capitale per provare una nuova esperienza.

In queste ultime settimane si è parlato tanto di quello che è il mercato in Arabia Saudita, ma con Morata che non ha mai avuto intenzione di accettare le importanti offerte e aspetta quella giusta ancora dall’Europa. Di preciso dall’Italia dove in Serie A ci sono almeno 4 squadre interessate fortemente a lui e che sono in trattativa con l’Atletico Madrid e i suoi agenti.

Qualcosa però potrebbe cambiare da un momento all’altro, perché ora Morata e Carrasco sono pronti a firmare insieme anche stesso con un nuovo club, ma fuori Europa. Si parla ancora dell’Arabia Saudita di un rilancio che può arrivare da un momento all’atro per convincere i due giocatori, il belga è più convinto dello spagnolo al momento.

Arabia Saudita: offerta dell’Al Shabab per Morata e Carrasco

L’Arabia Saudita è pronto a portare a chiudere per Alvaro Morata e Carrasco. Perché i due giocatori sono finiti nel mirino dell’Al Shabab che è pronto a chiudere per l’arrivo dei due giocatori dell’Atletico Madrid che sono sicuramente in uscita e pronti a una nuova sfida.

Da una parte c’è la possibilità di un ritorno in Italia dell’attaccante spagnolo, ma ora Morata potrebbe seriamente pensare anche all’offerta dell’Al Shabab insieme a Carrasco. Il belga è più avanti nell’affare per la chiusura con il club Arabo.

Al Shabab: il principe conferma su Morata e Carrasco

Arriva la conferma del principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz , dirigente (“membro d’oro”) dell’Al Shabab, che ha affermato in un’intervista rilasciata alla rivista Arriyadiyah che c’è la volontà di acquistare Alvaro Moarata e Yannick Carrasco. Queste le sue dichiarazioni:

“Sì, abbiamo fatto un’offerta per Morata e speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile. Per quanto riguarda Carrasco, l’intenzione del giocatore di unirsi all’Al Shabab“.