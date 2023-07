Spalletti già stufo: torna subito in panchina, ha scelto

Luciano Spalletti è pronto già a tornare in panchina e ad accendere il calciomercato degli allenatori. In arrivo un cambio di decisione importante da parte del tecnico dello scudetto del Napoli.

L’allenatore ha intenzione di provare una nuova sfida e già sono state diverse le offerte che sono arrivati in questi mesi e che hanno provato a farlo vacillare in vista del futuro.

Svolta importante in vista della prossima stagione, perché fino a poco fa l’idea sembrava esattamente l’opposta e invece adesso sembra esserci un cambiamento importante di pensiero.

Calciomercato: Spalletti già pronto a tornare

Difficile capire quello che accadrà nel giro delle prossime settimane o dei prossimi mesi. Perché al momento Luciano Spalletti è fermo, con la sua famiglia e si gode le vacanze al mare, con qualche giorno anche nella sua terra in Toscana. L’allenatore ha vinto lo scudetto col Napoli e poi deciso di fermarsi non rinnovando l’opzione con il club azzurro. La scelta è stata dettata dal fatto che aveva bisogno di un periodo di pausa.

Detto, fatto. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Perché Spalletti inizia a pensare sul serio di poter tornare e ora bisogna capire come andrà a finire. La situazione è difficile al momento perché tutti i club e le Nazionali hanno le panchine confermate visto che è appena iniziata la nuova stagione con i vari ritiri. Ma occhio a i primi passi falsi.

Pare che Spalletti difficilmente aspetterà tutto l’anno per tornare nell’estate del 2024, l’allenatore ha già voglia di tornare a lavorare perché gli manca il campo ora che ha visto le varie squadre, tra cui il suo Napoli, rimettersi in gioco con il ritiro estivo.

Futuro Spalletti: Juventus o Italia

A dare la notizia è La Gazzetta dello Sport che racconta della possibile scelta di Spalletti che si sarebbe già stufato di restare fermo a riposo e aspetta la prima occasione convincente.

Potrebbe essere che per Spalletti possano arrivare delle occasioni importanti con la Nazionale dell’Italia in caso di addio di Mancini o con la Juventus se dovesse andar male l’inizio di Allegri alla sua terza stagione da quando è tornato. Ora lì c’è anche l’amico Cristiano Giuntoli.

Spalletti Juve: la reazione dei tifosi del Napoli

Come la prenderebbero i tifosi del Napoli se Spalletti dovesse accettare una possibile offerta della Juventus nel giro dei prossimi mesi? Questo è da vedere, ma già in passato i tifosi hanno assistito a situazioni simili importanti come capitato con Higuain e Sarri.

La prossima potrebbe essere quella di Spalletti, che però a Napoli sarà sempre e solo visto come l’allenatore dello Scudetto in una stagione stratosferica. Per questo motivo è possibile pensare che alla fine i tifosi azzurri riusciranno a passarci sopra ad un ‘tradimento’ simile.