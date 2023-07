Calciomercato Serie A: Aubameyang ha firmato, è UFFICIALE

Il calciomercato ha portato ad un altro colpo ufficiale che è arrivato da parte di un giocatore che è pronto a mettersi in mostra ora con il suo nuovo club. Arriva l’ufficialità con il comunicato su Aubameyang.

in Serie A poteva essere l’occasione per tanti club in vista della prossima stagione e ora è arrivata la decisione da parte del giocatore che è stato contattato da un club per definire l’affare in maniera rapida.

Tutto fatto, adesso dovrà solo raggiungere il resto dei compagni e mettersi a disposizione di club, allenatore e tifosi. Perché Aubameyang ha firmato con una nuova squadra ed è pronto a riscattarsi dopo le ultime stagioni deludenti.

Calciomercato: Aubameyang ha firmato, è ufficiale

Una trattativa che era in dirittura d’arrivo da giorni e che si è chiusa proprio in queste ore. Perché è arrivata la firma di Pierre-Emerick Aubameyang come nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo è stato il club francese attraverso i propri canali ufficiali social e non solo.

Dopo le parole del presidente ora si è conclusa la trattativa per Aubameyang che ha firmato con il Marsiglia, accordo trovato con il Chelsea per il prestito e riscatto. Il giocatore ha messo a segno 3 gol in 21 partite e ora ripartirà in Francia, dove ha firmato fino al 30 giugno 2026.