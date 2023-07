UFFICIALE – Ha firmato: torna in Serie A, giocherà con un altro club

Il calciomercato continua a portare ufficialità, trattative e retroscena per quanto riguardi nuovi acquisti che possono sbloccarsi o si stanno sbloccando di continuo. Ora arriva una nuova ufficialità.

Il calciatore ha intenzione di fare nuovamente qualcosa di importante in vista della prossima stagione e per questo motivo ha scelto ancora il campionato di Serie A.

L’attaccante è pronto ad una nuova sfida e a dare tutto per quella che è la sua nuova squadra e i suoi nuovi tifosi, tutti hanno puntato forte su di lui e ora vuole ripagarli al meglio possibile.

Calciomercato: torna in Serie A, ha già firmato

Sono tanti i giocatori che hanno lasciato l’Italia e molti altri che sono arrivati in queste ultime settimane. Ora arrivano nuove notizie di mercato per quanto riguarda i movimenti che si sono svolti in queste ultime ore, tra cui anche quello di un giocatore che è tornato in Serie A dopo quanto accaduto in questo finale di stagione nelle scorse settimane. Ci sono novità che riguardano il futuro del giocatore che ha scelto questo nuovo progetto in Italia.

L’ufficialità ha definitivamente chiuso tutto. Dalla voci di mercato, alla trattativa fino alla firma sul contratto che è arrivata proprio in queste ultime ore con il comunicato della società sul sito ufficiale. Alla fine è arrivata la scelta di Emmanuel Gyasi che è diventato un nuovo calciatore dell’Empoli. A renderlo noto è stato lo stesso club toscano. Il giocatore è arrivato dallo Spezia che era retrocesso in Serie B dopo lo spareggio perso con l’Hellas Verona per la permanenza in A.

L’attaccante ghanese classe ’94 lo scorso anno appena concluso aveva chiuso con 6 gol e ora vuole provare a ripetersi per fare il meglio possibile per la sua nuova squadra: Gyasi è un nuovo giocatore dell’Empoli.