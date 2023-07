Clamoroso Lukaku: ha richiamato l’Inter! La risposta nerazzurra

Romelu Lukaku avrebbe richiamato i nerazzurri nel tentativo di ricucire i rapporti dopo la rottura dei giorni scorsi.

Il futuro di Romelu Lukaku non poteva essere più incerto di così. Fino a qualche settimana fa nessuno poteva immaginare che l’attaccante belga si ritrovasse a questo punto praticamente senza squadra.

Lukaku è sotto contratto con il Chelsea ma i Blues hanno deciso di inserirlo nella seconda squadra, quella delle riserve a cui bisognerà trovare una nuova sistemazione. I londinesi, infatti, hanno deciso di non portare Lukaku negli USA, pertanto Big Rom resterà in Inghilterra ad allenarsi in attesa di una chiamata.

Come sanno bene tutti gli appassionati di calcio italiani, l’Inter ha deciso di interrompere la trattativa per acquistare definitivamente il bomber belga. Marotta e Ausilio, infatti, non hanno affatto gradito il gioco al rialzo di Lukaku, che nel frattempo riceveva una proposta molto allettante dalla Juventus. Per molti l’accordo con i bianconeri è stato raggiunto sulla base di 9 milioni di euro a stagione per tre anni più un’opzione per il quarto. Tuttavia il Chelsea chiede tra i 35 e 40 milioni di euro per lasciar partire l’ex attaccante di Everton e Manchester United.

Una cifra che la Juventus non può assolutamente spendere se prima non provvede a liberarsi dei suoi esuberi (Zakaria, Arthur, Bonucci, forse McKennie). Non è nemmeno detto che basti, dato che potrebbe essere necessario sacrificare Dusan Vlahovic per arrivare a Lukaku.

Lukaku, svolta clamorosa: telefonata all’Inter

Come ha spiegato Cristiano Giuntoli in conferenza stampa, al momento il mercato bianconero in entrata è concluso. Ciò significa che l’arrivo di Lukaku alla Continassa è condizionato alle eventuali cessioni. Questa fase di stallo sta facendo preoccupare non poco Big Rom, che sperava di essere già agli ordini di Massimiliano Allegri.

Ecco perché gli ultimi rumors di mercato rivelano che Lukaku avrebbe provato a ricontattare l’Inter per capire se potevano esserci dei margini per ricucire la frattura. Un tentativo, quello del belga, che sarebbe andato a vuoto. La dirigenza nerazzurra avrebbe infatti risposto con un perentorio “no, grazie“, probabilmente tenendo conto anche del duro comunicato dei tifosi contro Lukaku.

La porta con l’Inter è chiusa definitivamente, mentre quella della Juve non si apre. Lukaku, a questo punto, potrebbe davvero prendere in considerazione le faraoniche offerte arabe: l’Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto un biennale da 60 milioni di euro.