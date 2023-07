Calciomercato: stanno prendendo Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang ha bisogno di ritrovarsi dopo la complicata esperienza al Chelsea, ed è per questo che l’attaccante gabonese sembrerebbe essere deciso a trasferirsi in questo calciomercato.

Il passaggio ai Blues della scorsa estate sembra potesse essere l’ultimo della sua carriera, ma non avendo trovato troppo spazio a Stamford Bridge Aubameyang ha intenzione di trovare miglior fortuna altrove anche per dimostrare di essere ancora in grado di giocare a determinati livelli.

Presto la volontà dell’ex Arsenal potrebbe essere esaudita, visto che l’attaccante è in trattativa proprio in queste ore con un club che, romanticamente parlando, rappresenterebbe essere per lui un ritorno alle origini. L’operazione non è semplici come ci si aspetterebbe, ma la volontà di Aubameyang di andare via e dello stesso Chelsea di monetizzare da altre cessioni potrebbe facilitare il tutto.

Calciomercato: Aubameyang ad un passo, si chiude

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Pierre-Emerick Aubamyeng in questo calciomercato, che a questo punto pare essere sempre più lontano da Londra e dal Chelsea. In maglia Blues il gabonese non è mai riuscito realmente ad ambientarsi, nonostante in Premier League l’ex Dortmund abbia scritto pagine importanti della sua carriera.

Con l’arrivo di Nicolas Jackson dal Villarreal, a questo punto, lo spazio per Aubameyang in rosa si è ridotto ancora di più, motivo per il quale la soluzione migliore per tutti è quella di separarsi. Nonostante le sole 21 presenze nella passata stagione, l’ultima il 2 di maggio, il nome dell’attaccante del Chelsea continua a fare comunque molta gola in giro per l’Europa, come confermato anche dai recenti interessamenti di una delle squadre più importanti e storiche del vecchio continente. Pur di tornare a giocare con continuità, dunque, Aubameyang starebbe seriamente valutando questa destinazione, che nelle ultime ore avrebbe acquistato sempre più quota, visto che per l’ex Barcellona rappresenterebbe essere un possibile ritorno alle origini.

Stando infatti a quanto riportato da RMC Sport, complice la difficoltà di rinnovare Alex Sanchez mista alla necessità di trovare un nuovo numero 9, il Marsiglia starebbe seriamente pensando di riportare in Ligue 1 Pierre-Emerick Aubameyang in questo calciomercato. L’attaccante del Chelsea ha infatti già giocato in Francia fra il 2008 ed il 2013.

Marsiglia, occasione Aubameyang: il Chelsea fissa il prezzo

Il Marsiglia è pronto a sfruttare la totale rottura fra il Chelsea e Pierre-Emerick Aubameyang per riportare in Francia il centravanti gabonese in questo calciomercato. L’ex Saint-Etienne e Lille, fra le altre, rappresenterebbe essere un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per l’OM, soprattuto da un punto di vista di costi del cartellino.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore di Aubameyang dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro, cifra che potrebbe variare vista la sua scadenza di contratto nel giugno 2024.

Marsiglia-Aubameyang: ostacolo ingaggio

Ci sono tutte le condizioni affinché Pierre-Emerick Aubameyang possa diventare il nuovo numero 9 del Marsiglia, anche perché il Chelsea non si opporrebbe più di tanto ad un’uscita del gabonese. Ciò che effettivamente complica le trattative è l’ingaggio -alto- che percepisce l’ex Barcellona.

Ad oggi Aubameyang guadagna infatti, ed all’incirca, 20 milioni di euro a stagione, cifre spropositate per il club francese. L’attaccante, dunque, se vuole trasferirsi in Francia ha da che ridursi molto di più della metà il suo ingaggio, sennò c’è il serio rischio di rimanere al Chelsea fino a scadenza.