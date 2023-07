Addio Juventus: già scelto il nuovo club

Niente da fare per la Juventus, che dopo aver visto sfumare Milinkovic-Savic è costretta a rinunciare a un altro possibile rinforzo.

La Juventus ha ufficialmente cominciato la sua nuova stagione con il raduno alla Continassa. In questi giorni i tifosi bianconeri hanno potuto salutare tutti i loro beniamini, giunti all’ingresso del centro sportivo per mettersi subito al lavoro agli ordini di mister Allegri.

La speranza della tifoseria juventina è che quest’anno la Signora possa tornare finalmente competitiva per lo scudetto dopo aver mancato l’obiettivo nelle ultime tre stagioni. Inoltre, le ultime due annate non hanno portato alcun trofeo nella bacheca bianconera e l’intenzione è di mettere fine a questo digiuno.

Tuttavia, specialmente sui social, in tanti avrebbero gradito un cambio alla guida tecnica della squadra. L’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo aveva fatto credere a molti che l’avventura di Allegri sulla panchina di Madama fosse ormai giunta al capolinea. Niente di tutto questo, dato che il tecnico livornese – che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro – resterà al timone della Juve anche nella prossima stagione. Allegri è infatti convinto di poter riportare la Signora al vertice del calcio italiano, ma chiaramente ci sarà bisogno di qualche rinforzo in più per coltivare quest’ambizione.

Finora, infatti, la Juventus ha finalizzato solo l’acquisto di Timothy Weah dal Lille, a cui si è aggiunto il rinnovo di Adrien Rabiot per un’altra stagione. Troppo poco per i tifosi, già in tumulto per aver visto sfumare un importante obiettivo come Milinkovic-Savic (sbarcato in Arabia). Ora pare che la Juve dovrà rinunciare a un altro possibile colpo.

Juve, sfuma un altro colpo: ecco dove giocherà

Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interessamento della Juve per uno dei migliori difensori centrali della Premier League. I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Aymeric Laporte, 29 anni, difensore del Manchester City e della Nazionale spagnola. Con i Citizens il 29enne ha totalizzato 179 presenze e 12 gol in tutte le competizioni, ma ora sembra proprio che la sua avventura all’Etihad – durata cinque anni e mezzo – stia per finire.

Laporte ha un contratto con il Manchester City fino al 2025, ma l’impressione è che i Campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica siano disposti a lasciarlo partire a una cifra piuttosto bassa. Il difensore spagnolo, infatti, è valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una spesa che la Juve sarebbe disposta a concedersi, magari puntando su un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il problema è che proprio nelle ultime ore si è inserito un club che ‘tocca’ il cuore del giocatore.

L’Athletic Bilbao, infatti, sta provando a riportare a casa Laporte. Il 29enne è sbocciato proprio con lo storico club basco e sarebbe molto felice di tornare a indossare i colori biancorossi dell’Athletic. Con la partenza di Iñigo Martínez, passato al Barcellona, l’Athletic Bilbao ha bisogno di un rinforzo di spessore per il proprio reparto arretrato. Il coach dei baschi, Ernesto Valverde, ha chiesto al club un sacrificio economico per arrivare a Laporte. La Juve rischia di rimanere nuovamente beffata.