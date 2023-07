Onana allo United, ci siamo: l’Inter ha già pronto il sostituto

E’ pura questione di tempo prima che Andrè Onana diventi un nuovo giocatore del Manchester United, dato che fra i Red Evils e l’Inter è stato proprio nelle scorse ore raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento in Premier League del portiere camerunese.

A fronte di questo addio, ovviamente, una parte dell’incasso di questa cessione verrà reinvestita dal club nerazzurro su un altro portiere titolare in questo calciomercato, considerato, per l’appunto, che Onana ha lasciato libero il suo posto e Samir Handanovic ha lasciato dopo non aver rinnovato il contratto.

Nel corso di queste settimane tanti nomi interessanti sono stati accostati al club di Viale Liberazione, ma a quanto pare l’Inter avrebbe le idee abbastanza chiare con chi sostituire Andrè Onana. Si aspetta dunque solo l’ufficialità del passaggio del camerunese al Manchester United per affondare il colpo decisivo per il nuovo portiere.

Addio Onana: l’Inter ha già pronto il sostituto

In questo momento l’Inter ha solo un portiere, Raffaele Di Gennaro, che inevitabilmente nelle gerarchie di Simone Inzaghi sarà addirittura il terzo nella prossima stagione. Con l’addio di Onana, ovviamente, il club meneghino ha da che investire su un nuovo estremo difensore che possa essere in grado di rilevare la pesante eredità lasciata dall’ex Ajax, che in una sola stagione è entrato nei dritto nei cuori di tutti i tifosi nerazzurri con prestazioni di altissimo livello.

Salutato anche Handanovic, l’Inter dovrà addirittura puntare su due portieri, ma per il momento la priorità di Marotta ed Ausilio è quella di chiudere per il prossimo titolare della formazione di Simone Inzaghi. Tanti nomi sono stati seguiti dai dirigenti nerazzurri nel corso di questi giorni, ma a quanto pare la scelta sarebbe alla fine ricaduta su un profilo d’esperienza internazionale, stando anche a quanto confermato dalle ultime notizie.

Secondo Fabrizio Romano, infatti, l’Inter ha deciso di puntare su Yann Sommer in questo calciomercato per sostituire Andrè Onana. Il noto giornalista, in più, ha svelato anche che il portiere svizzero avrebbe già accettato il trasferimento ai nerazzurri, che ora devono solo trattare col Bayern Monaco.

L’Inter vuole Sommer e viceversa: ora si tratta col Bayern

L’Inter vuole Yann Sommer per sostituire Onana in questo calciomercato, matrimonio che potrebbe presto consumarsi vista anche la volontà del portiere svizzero di trasferirsi in Serie A. Trovato l’accordo economico col portiere del Bayern, Marotta ha ora da che trattare col club bavarese per definire il prezzo del cartellino dello svizzero.

Stando alle ultime notizie, in realtà, Sommer avrebbe una clausola rescissoria da 6 milioni di euro che lo lascerebbe andare via dalla Bundesliga senza troppi fronzoli, ma l’obiettivo dell’Inter è ovviamente quello di spendere di meno. Per questo motivo nei prossimi giorni il club meneghino proverà a convincere il Bayern con un’offerta leggermente inferiore, ma in caso di risposta negativa i nerazzurri pagheranno i soldi della clausola.

Non solo Sommer: l’Inter punta un altro portiere per sostituire Handanovic

Yann Sommer non è l’unico obiettivo che l’Inter ha per la porta in questo calciomercato. Oltre allo svizzero, infatti, il club meneghino starebbe seguendo anche il giovane Trubin dello Shakhtar, per il quale sarebbe pronta una proposta iniziale di 10 milioni di euro più bonus, anche se il club ucraino chiede decisamente di più.