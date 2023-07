Milan: altra cessione, se ne va in Premier League

E’ il Milan a fare il calciomercato in Serie A tra entrate e uscite. La società sta definendo ora una nuova cessione che potrebbe essere utile per andare poi a rinforzare con un nuovo colpo la rosa.

Il club rossonero è uno di quelli più attivi sul mercato sotto ogni punto di vista, sia per gli acquisti che per le cessioni. Ora spunta una nuova trattativa che potrebbe chiudersi da un momento all’altro in queste prossime ore.

Bisogna ora capire come potrebbe evolversi la situazione, perché pare che si stia sbloccando l’affare in vista delle uscite. Ci sono ora degli aggiornamenti importanti in arrivo.

Calciomercato Milan: altra cessione in arrivo

Il Milan è pronto a trattare le cessioni di giocatori in esubero che possono portare dei soldi importanti nelle casse del club per poter essere poi reinvestiti. E’ questo quello che è capitato fino a questo momento al club rossonero che ha usato i soldi di alcune partenze importanti, come quella anche di Tonali per rifare completamente alcune zone del campo con dei nuovi colpi che già si sono rivelati di grande importanza.

Continua su quest’onda la società che ora valuta la possibilità di cedere un altro giocatore nel giro dei prossimi giorni per poi andare a piazzare un altro colpo prendendo un sostituto. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come si potrà chiudere l’affare da un momento all’altro. C’è la seria possibilità che si definisca tutto in tempi brevi, perché pare già esserci l’accordo tra le due società.

Manca ora l’accordo del giocatore del Milan con quella che sarà poi la sua nuova squadra.

Cessioni Milan: Ballo Toure al Fulham

Aperta la trattativa tra Fode Ballo Toure e il Fulham per il trasferimento del giocatore del Milan in Premier League. Trovato già l’accordo per circa 5 milioni di euro tra le due società, manca l’ok definitivo del giocatore che nei giorni scorsi aveva detto no ad una prima offerta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però al momento nelle ultime ore si sono riallacciati i contatti tra le parti e ora il Fulham è pronto a convincere e accontentare Ballo Toure per ottenere la sua firma.

Milan: nuovo acquisto in difesa, i nomi