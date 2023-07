Kessié torna in Serie A: c’è l’accordo col club

Kessié torna in Serie A. Il centrocampista ivoriano, ex Milan ed ora in forza al Barcellona potrebbe tornare in Italia. Per giocare dove?

Il mercato della Juventus presenta molteplici aspetti. Non è giocato soltanto sulle canoniche scelte tra chi deve uscire e chi deve entrare, ma presenta un ulteriore aspetto che è forse quello più difficile da decifrare e che riguarda una valutazione che non può più essere rimandata.

Paul Pogba è arrivato alla Juventus esattamente un anno fa. Parametro zero dal Manchester United, lo stesso, entusiasmante cammino della prima volta, quando l’Italia, l’Europa e il mondo hanno potuto conoscere le straordinarie doti tecniche di un ventenne francese. I tifosi sono andati in visibilio per il suo ritorno, ma di fronte hanno avuto un Pogba con dieci anni in più ed un mare di problemi fisici e personali tali da appesantire cuore e gambe.

Le ultime sue stagioni sono state delle non stagioni, dove il tempo passato fuori dai campi di calcio è stato nettamente maggiore di quello speso al loro interno. La classe infinita è rimasta sempre la stessa, ma sono le gambe, la sua velocità di pensiero e di azione, a non essere più le medesime. Pogba è diventato normale. Ma durante la passata stagione non ha mostrato nemmeno quella sua normalità.

Kessié torna in Serie A: la Juve sta per chiudere

Massimiliano Allegri trema. Teme che la prossima stagione sia una replica di quella appena passata. Che Paul Pogba sia soltanto uno splendido ricordo da ammirare mentre giocherella in allenamento, ma che non potrà essere utilizzato con continuità in prima squadra.

E il concreto timore del suo allenatore è stato prontamente raccolto da Cristiano Giuntoli. Il neodirettore tecnico della Juventus sta cercando di accontentare Allegri portandogli a Torino l’opzione numero uno per il suo centrocampo: Franck Kessié. Il 26enne centrocampista ivoriano del Barcellona è ufficialmente in vendita e per una cifra attorno ai 15 milioni di euro si può chiudere l’affare.

Il centrocampista, ex Milan, è arrivato a Barcellona l’estate scorsa a parametro zero e gradirebbe ancora vestire i colori blaugrana. Al momento sta riflettendo sull’Ipotesi-Juventus mentre, secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, Juventus e Barcellona avrebbero già trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al compimento di determinate condizioni.

Un affare con un costo complessivo tra i 10 e i 15 milioni di euro. Affare che, però, dovrà necessariamente essere finanziato da una cessione. Ed ecco quindi ritornare in gioco i profili di Zakaria, McKennie e persino Pogba. Quest’anno alla Juve va così: non ci sono entrate se prima non ci sono uscite.