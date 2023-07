Calciomercato: hanno convinto Balotelli, sta firmando

Il futuro di Mario Balotelli cambia ancora, perché l’attaccante italiano è pronto ad una nuova sfida dopo tante voci di calciomercato che l’hanno accostato alla Serie A.

Ora la situazione si fa sempre più calda e si entra nel vivo della trattativa, perché il giocatore potrebbe approdare ora in una nuova piazza per provare a regalare le ultime magie della sua carriera molto particolare.

Tanti alti e bassi, soprattutto bassi per SuperMario che ora si sente pronto per poter andare a giocare in un nuovo campionato dove potrebbe andar anche a chiudere la sua carriera visto l’età.

Calciomercato Serie A: Balotelli pronto al trasferimento

In rottura totale con il Sion, lascerà nei prossimi giorni la Svizzera per una nuova squadra. Ancora una nuova sfida per Mario Balotelli che ha fatto discutere tanto di se anche in quest’ultimo campionato dove si ritrova ancora adesso. Ci sono importanti notizie che riguardano quello che potrebbe accadere in futuro per l’attaccante italiano visto che ha ancora tanto mercato dopo la sua lunga e scombussolata carriera.

Sono arrivate delle nuove notizie che riguardano quella che sarà la possibile scelta di Mario Balotelli che se ne andrà dal Sion e presto potrebbe firmare con la nuova squadra. C’è tanto amaro in bocca per il giocatore, ma forse più per gli appassionati al calcio, per quella che è stata la sua carriera dove avrebbe potuto dare molto di più. Il suo carattere particolare e spigoloso non gli ha permesso mai di fare il salto di qualità decisivo.

Adesso però arrivano notizie su quella che sarà forse anche una delle ultime grandi avventure di Balotelli che a 32 anni starebbe andando a firmare un contratto con una nuova squadra in un altro campionato. Anzi, un altro continente. L’attaccante italiano dopo aver girato il mondo intero vuole andare a mettere le bandierine fino anche a quella che è la nuova frontiera del calcio: l’Arabia Saudita.

Calciomercato: Balotelli in Arabia Saudita, le ultime

E’ ancora presto per conoscere quello che sarà definitivamente il futuro di Balotelli che però è corteggiato dall’Arabia Saudita e potrebbe decidere di accettare per una buona offerta economica.

Dall’amara retrocessione in Svizzera col Sion alla maxi offerta che riceverebbe dall’Arabia Saudita. Ci sono importanti novità che riguardano il futuro di Balotelli.

Calciomercato: Balotelli in Arabia, rifiuta anche l’Italia

Mario Balotelli è pronto ad una nuova sfida. Il giocatore potrebbe accettare l’offerta dell’Arabia Saudita e dire addio all’Europa. Il giocatore sarebbe stato anche contattato da qualche club di Serie A come il Cagliari, ma al momento non pensa al ritorno in Italia.