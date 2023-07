Atalanta: ceduto l’attaccante, accordo raggiunto

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il mercato dell’Atalanta e le scelte del club bergamasco tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione.

Novità importanti per quello che sarà il futuro del club nerazzurro che ha trovato l’intesa definitiva per lasciar partire il proprio giocatore. Adesso ci sono delle nuove notizie proprio sotto questo punto di vista.

Il calciomercato ha subito una sterzata decisiva per l’Atalanta che ha deciso di raggiungere l’accordo per la cessione del giocatore in vista del prossimo anno. Non c’era più spazio per lui in rosa.

Calciomercato Atalanta: Boga ceduto, va al Nizza

Decisiva la volontà di Gian Piero Gasperini che ha dato l’ok definitivo alla società per lasciar partire il giocatore in queste ultime ore. Adesso è anche ufficiale: Jeremie Boga lascia l’Atalanta per trasferirsi al Nizza a titolo definitivo. Termina qui per il momento l’avventura in Italia del giocatore che lascia il club bergamasco dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) dove ha collezionato 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Ora ripartirà dalla Ligue 1 e non è da escludere che in futuro possa pensare di tornare in Serie A visto il grande interesse che ha sempre suscitato.