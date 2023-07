Addio dalla Juventus: l’agente svela la situazione rinnovo

Nuove notizie di calciomercato per i tifosi della Juventus riguardo quella che sarà la situazione tra addii e rinnovi di contratti che riguardano i giocatori bianconeri.

C’è intenzione di cambiare in vista dei prossimi anni, perché la società ora vuole avviare un nuovo tipo di progetto e ci sono delle notizie importanti in arrivo riguardo questo punto di vista.

Qualcosa potrebbe iniziare a muoversi da un momento all’altro. Intanto, escono allo scoperto anche gli stessi agenti dei giocatori che raccontano quello che può accadere per la Juve.

Calciomercato Juve: pronta la rivoluzione con addii e rinnovi

Ci sono notizie di mercato importanti per la Juve che ha cambiato e annunciato il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che può cambiare e non poco il mercato dei bianconeri in vista di questa sessione di calciomercato e del futuro. Si inizierà valutando cessioni, addii e rinnovi di contratto per poi muoversi anche sui nuovi acquisti.

Al momento la situazione di stallo riguarda molti giocatori che alla Juve non sanno che futuro gli aspetta. Tra questi c’è anche Daniele Rugani che al momento è in una situazione bloccata con la società bianconera riguardo il rinnovo di contratto.

Daniele Rugani è in scadenza 2024 con la Juventus e il prossimo anno farà 30 anni. Per questo motivo ora dovrà andare alla ricerca di un nuovo contratto, che difficilmente arriverà da parte della Juve. L’agente del giocatore stesso ha anche smentito la richiesta di un nuovo contratto avanzata da lui e il suo assistito con la società bianconera. Intanto, l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe anche portare ad una cessione per il centrale già in questa sessione di mercato estiva.

Juventus: rinnovo Rugani, parla l’agente

A parlare del futuro di Daniele Rugani è stato direttamente il suo agente Davide Torchia ai microfoni di Tv Play di calciomercato.it che ha svelato quella che sarà la situazione del proprio giocatore per il futuro. Queste le dichiarazioni del proprio procuratore:

“Allegri stima Rugani e a lui piace stare alla Juve. Non abbiamo chiesto nessun rinnovo alla Juventus perché è cambiato il trend. Adesso accade spesso che i grandi giocatori vadano a scadenza”.

Rugani alla Lazio con Sarri: le dichiarazioni

Riguardo quello che può accadere sulla situazione Rugani ha continuano a parlare il suo agente con il possibile addio dalla Juventus per firmare con la Lazio del suo ex allenatore Maurizio Sarri. Perché dopo averlo avuto all’Empoli e anche alla stessa Juve, il tecnico ha provato a portarlo al Napoli e al Chelsea, come svelato dal suo agente. Alla fine nulla da fare, per questo potrebbe tornare a lavorare con Sarri in futuro e magari alla Lazio.