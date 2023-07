Calciomercato, Balotelli: niente Turchia, c’è un’altra italiana

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Mario Balotelli in questo calciomercato, considerata la deludente e tormentata stagione in Svizzera al Sion. Prossimo ai 32 anni, Super Mario ha intenzione di dimostrare di essere ancora all’altezza dei grandi palcoscenici europei.

A fronte di questo, la separazione tra Balotelli ed il Sion quest’estate è, dunque, inevitabile, e gli ultimi rumors di mercato sul futuro del bomber italiano lo dimostrano. Per l’ex Milan e Monza, fra le altre, nelle ultime settimane si è ipotizzato un ritorno in Turchia, ma nelle intenzioni e nel futuro di Super Mario pare esserci ancora una volta la Serie A.

Balotelli potrebbe fare al caso di diverse compagini, ma nelle scorse ore è stata svelata quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Niente Turchia, Balotelli torna in Serie A: ecco dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Balotelli in questo calciomercato, dato che la sua avventura al Sion pare essere giunta ai titoli di coda. Nonostante non sia più una giovane promessa, il cognome dell’attaccante italiano attira, comunque, l’interesse di tante squadre, pronte a rinforzare il proprio reparto offensivo con l’italiano.

La scadenza del suo contratto con il Sion, nel giugno 2024, non favorisce di certo una sua uscita, ma nel corso di questo calciomercato la sua volontà potrebbe giocare un ruolo fondamentale per delle eventuali trattative. In realtà si sa da tempo che Balotelli vuole tornare a giocare in Italia, scenario che potrebbe verificarsi quest’estate dato che Super Mario è sulla lista dei desideri di diversi club di Serie A. Per l’italiano si è anche parlato di Turchia, dove ai tempi dell’Adana Demispor si è trovato benissimo, ma il richiamo della patria pare possa prevalere su tutto, avendo dunque una priorità assoluta.

Per Balotelli, nel corso di queste settimane, si è parlato con insistenza di diversi club ma, stando a quanto riportato da monza-news.com, sembrerebbe essere il Cagliari il club nel quale Super Mario potrebbe approdare.

Calciomercato, Balotelli al Cagliari: Ranieri decisivo

Mario Balotelli è, forse, pronto ad un’altra avventura in Serie A, l’ipoteca quarta della sua carriera dopo Inter, Milan e Brescia. Il bomber bresciano ha infatti intenzione di ripartire e dimostrare di meritare ancora determinati livelli, dopo non essere riuscito a trovare una sua dimensione in Svizzera al Sion.

Teoricamente Super Mario sarebbe legato al club svizzero sino al giugno 2024, ma nell’immediato futuro le parti potrebbero separarsi senza troppo rancore, visto che l’eventuale opportunità Cagliari per Balotelli pare essere troppo ghiotta.

Decisivo ai fini di questa operazione potrebbe risultar essere Claudio Ranieri, che non solo si sarebbe già sentito col ragazzo, ma avrebbe anche dato la sua disponibilità a dare un’occasione all’italiano, mettendosi ancora una volta in gioco sperando di vincere l’ennesima scommessa della sua carriera.

Balotelli-Cagliari: i costi dell’operazione

Balotelli al Cagliari potrebbe essere una vera e propria operazione da 10 in pagella per i sardi, visto che i costi si sono notevolmente ridotti in questo calciomercato. Esclusa la questione stipendio, sulla quale però non ci dovrebbero essere problemi, l’approdo di Super Mario potrebbe eventualmente costare ai rossoblu solo 1,5 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt.