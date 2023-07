Milan, in chiusura l’ennesimo addio: ecco chi saluta

La rivoluzione in casa Milan passa anche dalle cessione: Stefano Pioli è pronto a salutare un altro calciatore.

Il Milan sta cambiando tanto, sessione di calciomercato particolarmente rovente per i rossoneri che hanno già messo a segno diversi colpi. Merito anche di Sandro Tonali che passando al Newcastle ha portato nelle casse del club meneghino qualcosa come circa 80 milioni di euro buoni da spendere per gli affari in entrata. L’ultimo nome caldo del Diavolo è quello dello statunitense Christian Pulisic.

L’esterno d’attacco con ottime probabilità si aggregherà presto alla squadra di mister Stefano Pioli che tra non molto partirà per il ritiro precampionato. In ballo c’è un quarto posto da confermare se non addirittura da migliore, dopo la stagione altalenante che ha comunque visto il Milan qualificarsi in Champions League, i tifosi rossoneri hanno voglia di vedere qualcosa di migliore da parte dei propri beniamini.

Qualcuno verrà confermato anche l’anno prossimo ma qualcun altro sarà invece costretto a dover fare le valigie e partire. Ci sono diversi tesserati rossoneri che sembrano non rientrare più nel progetto tecnico di Pioli ed è per questo che alcuni di loro hanno già preparato le valigie.

Nuovo addio in casa Milan, si tratta con un club di Serie A: i dettagli dell’affare

Soprattutto dopo l’arrivo dell’ex Chelsea che con il suo ingresso in rosa potrebbe togliere spazio a più di qualcuno. Ecco perché si è iniziato a parlare con insistenza dell’addio di Junior Messias, l’esterno ex Crotone piace molto in Serie A e si sta lavorando per trovare la soluzione migliore. Il brasiliano è arrivato al Milan un po’ in sordina nell’estate del 2021, visto anche il suo curriculum, ma è riuscito a dare la sua anche senza essere mai un vero e proprio protagonista.

Quest’anno il classe 1991 verdeoro ha preso parte a tutte le competizione del club meneghino per un totale di 36 partite giocate, 6 goal fatti e 2 assist forniti ai propri compagni. Numeri non proprio esaltanti ma che tutto sommato hanno avuto il loro peso. Al 33 anni l’esterno destro sembra dunque pronto a ripartire dal Torino, società a caccia di esterni d’attacco.

Secondo La Repubblica i contatti tra il Toro e il Diavolo sarebbero costanti e si starebbe lavorando alla cessione: si parte da una base di 10 milioni di euro, soldi che permetterebbero al Milan di salutare il giocatore. I granata, tuttavia, sperano di poter ottenere il cartellino di Messias in cambio di qualche milione di euro in meno. Intorno agli 8 si potrebbe chiudere.