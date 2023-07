Firmato il preliminare di vendita: cambio di proprietà imminente

I giorni che verranno saranno quelli decisivi per scoprire, ma soprattutto definire, il futuro societario del club in vista della prossima stagione. Quanto sta succedendo sta decisamente destabilizzando l’ambiente e la squadra, che freme dalla voglia di capire cosa ne sarà di tutto questo, anche perché c’è il serio rischio, oramai dichiarato, di poter perdere la categoria che si è meritata sul campo.

Il tutto però potrebbe essere salvato in calcio d’angolo, visto che nelle scorse ore è arrivata una svolta importante ma soprattutto decisiva anche per il futuro sportivo del club. Stando alle ultime notizie, infatti, le parti in trattativa hanno da poco firmato l’accordo preliminare per la vendita del club, che a questo punto sembra essere mera cosa imminente.

Firmato l’accordo preliminare per la vendita: club venduto

Quelle che ci stiamo apprestando a vivere saranno giornate storiche per il futuro societario, e non, del club, visto che, finalmente, dopo settimane di indecisioni, preoccupazioni e tensioni, si sembrerebbe essere giunti all’epilogo di una telenovela che non sembrava potesse conoscere una fine.

Si sta dunque iniziando ad intravedere la luce infondo a questo maldetto tunnel, cosa che sicuramente farà tirare un considerevole sospiro di sollievo a tutta la piazza ma soprattutto ai giocatori, che avranno dunque la possibilità di ripartire da zero su un qualcosa di solido che, solo fino a poche ore fa, non sembrava potesse esistere. Ora c’è bisogno di capire solo quando il tutto verrà ufficializzato e formalizzato, ma ci siamo, l’accordo sul cambio di proprietà del club è stato raggiunto, come dimostra anche quanto è stato comunicato nelle scorse ore. Così facendo la squadra potrebbe sperare in una clamorosa salvezza, sia a livello societario che sportivo, aspetto, quest’ultimo, che risulterà essere fondamentale per la chiusura definitiva delle operazioni.

Stando infatti a quanto riportato da la Reggina in un proprio comunicato ufficiale, la Guild Capital Partners Ltd avrebbe firmato l’accordo preliminare per il passaggio di proprietà del club calabrese, cosa che invece questa mattina la Gazzetta dello Sport smentisce completamente, riprendendo le parole della nota di Marco Quaranta, rappresentante della società in questione.

Salta la cessione della Reggina? La Guild esce allo scoperto

La Reggina giovedì scorso aveva cominciato che la Guild Capital Partners aveva firmato l’accordo preliminare per l’acquisizione del club calabrese, ma la stessa società, nella giornata di ieri, è uscita allo scoperto smentendo tutto, stravolgendo nuovamente le carte in tavola.

In una nota ufficiale della Guild, riportata poi anche stamattina da La Gazzetta dello Sport, si può leggere come la società abbia intenzione di prendere una decisione solo nel momento in cui il futuro sportivo della Reggina sarà definito.

Guild Capital Partners-Reggina: Serie B o niente

La Guild Capital Partners è interessata all’acquisizione della Reggina, ma la nota ufficiale di ieri ha messo in luce quelle che sono le condizioni essenziali affinché questo passaggio di proprietà possa andare in porto. La società, infatti, ha reso noto che procederà con l’acquisizione del club calabrese solo nel momento in cui i granata rimangano in Serie B. Senza la serie cadetta, dunque, il tutto rischia clamorosamente di saltare.