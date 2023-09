Serie A, la protesta dei tifosi fa saltare l’affare: i motivi

Il calciomercato di Serie A si è concluso da pochi giorni ma ci sono ancora affari in corso che possono cambiare le rose: ecco cosa è successo.

Le squadre italiane possono ritenersi ormai complete, anche se c’è il mercato degli svincolati che può dare un grosso aiuto nei momenti di difficoltà. La situazione del calcio italiano è molto delicata, visto che anche le big non possono spendere cifre importanti prima di aver incassato dalle cessioni degli esuberi.

Il calciomercato di Serie A non è ancora terminato, anche per quanto riguarda le uscite. In Europa e nel resto del mondo ci sono ancora dei campionati con il mercato aperto e potrebbero esserci dei movimenti inaspettati.

Calciomercato Serie A: ci sono ancora movimenti in uscita

Il calciomercato dei club di Serie A non è ancora terminato come si può immaginare. Le società stanno valutando le rose insieme ai rispettivi allenatori e stanno anche facendo i conti a bilancio su quello che può essere migliorato anche a livello economico. In giro per il mondo ci sono ancora dei campionati con il mercato aperto e proprio i primi giorni di settembre rischiano di portare via alcuni calciatori dalla Serie A.

Ci sono molti pericoli provenienti dall’estero che rischiano di cambiare il volto delle rose di Serie A e mettere in difficoltà gli allenatori dei club italiani.

È il caso anche della Lazio che rischia di perdere uno dei pupilli di Maurizio Sarri proprio nei giorni della pausa nazionali.

Lazio, addio Vecino: c’è il Galatasaray

La Lazio di Maurizio Sarri ha reagito alla grande alle prime due sconfitte stagionali, andando a vincere contro il Napoli una partita che sembrava proibitiva. I biancocelesti ora sembrano completi con gli ultimi innesti dal mercato ma devono anche fare i conti con i possibili addii dell’ultimo momento.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Galatasaray ha puntato Matias Vecino per il centrocampo. Il club turco è tornato in Champions League e vuole rinforzare la rosa, andando a pescare ancora dalla Serie A, come già successo per tanti pezzi pregiati della rosa.

Il futuro di Matias Vecino, però, è fortemente in bilico e l’affare è vicino al fallimento.

Galatasaray – Vecino non si fa: tifosi in rivolta

I tifosi del Galatasaray non vogliono Vecino. Secondo quanto riferisce Fantik, c’era l’accordo tra i due club per un’operazione che avrebbe portato nelle casse della Lazio 3,5 milioni, mentre per il giocatore era pronto ricco contratto di due anni più un terzo.

I tifosi del Galatasaray, però, hanno protestato contro il suo acquisto. Dopo aver trattato Guendouzi e De Paul, il club turco si è ritrovato a dover andare a prendere un calciatore più in là con l’età e non di primissimo livello. I supporters giallorossi hanno manifestato tutto il loro dissenso, tanto da recedere il club turco dai propositi.