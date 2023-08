Calciomercato, De Laurentiis compra dalla Juventus: è UFFICIALE

De Laurentiis compra dalla Juventus, è ufficiale l’annuncio del colpo a sorpresa riportato quest’oggi dal sito ufficiale del club.

Nel week-end in cui si gioca il campionato, l’operazione dalla Juventus dell’ex Napoli Cristiano Giuntoli, per quanto riguarda il colpo importante per le alte ambizioni in campionato.

Nella partita vinta nell’ultima giornata di campionato da parte del club di proprietà di De Laurentiis, i rumors sull’arrivo alla Juventus, poi ufficializzato quest’oggi nel comunicato pubblicato sul sito del club. Portato via dalla Juventus attraverso l’operazione con Giuntoli, ds bianconero che ha liberato il giocatore con un prestito secco, spedendolo a De Laurentiis.

Calciomercato, è ufficiale l’acquisto dalla Juventus: la notizia

Ufficiale l’acquisto dalla Juventus, da parte di De Laurentiis che è riuscito a portare al club un altro tassello importante, cercando di valorizzare la rosa che tenterà di bissare i risultati ottenuti nell’ultima stagione.

Malgrado il risultato ottenuto sul finale di campionato che non ha permesso alla squadra di realizzare il sogno di ritrovarsi a giocare ad alti livelli, con la promozione in Serie A, De Laurentiis tenta di allestire una squadra importante che ha ottenuto nelle prime due giornate, 4 punti.

Proprio oggi, il Bari ha ufficializzato l’arrivo di un calciatore dalla Juventus. Dopo le esperienze già vissute in prestito precedentemente, Gianluca Frabotta è da oggi un nuovo giocatore del Bari.

Bari, De Laurentiis compra dalla Juventus: ufficiale l’arrivo di Frabotta

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Juventus, sul prestito di Gianluca Frabotta al Bari. Ecco cos’ha scritto sul proprio sito ufficiale: “Frabotta si trasferisce, a titolo temporaneo con possibilità di riscatto, alla SSC Bari. Reduce dalla promozione in Serie A con la maglia dei Frosinone, vivrà una nuova esperienza in prestito. In bocca al lupo, Gianluca!”

E dunque, nell’obiettivo di De Laurentiis, c’è quello di fare le cose in grande anche con il Bari, dopo quanto fatto con il Napoli che ha portato fino allo Scudetto. Dalla Serie D alla Serie A, attraverso colpi importanti di questo tipo, De Laurentiis vuole portare in alto il Bari.

Ultime Bari, i dettagli dell’affare Frabotta

Gianluca Frabotta arriva dalla Juventus, non più giovanissimo, ma tassello importante per la promozione in Serie A che il Bari vuole trovare. Nella passata stagione al Frosinone, infatti, ha dato il suo contributo per la promozione con i Ciociari, obiettivo che vuole realizzare anche adesso al Bari. Il calciatore arriva in prestito e il riscatto potrebbe essere condizionato appunto dall’approdo in Serie A.