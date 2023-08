Serie A, è fatta per il colpo a sorpresa: giocherà in Champions League

Mandato via dal suo club, per volontà del giocatore di giocare in Champions League, è fatta per l’approdo in Serie A.

Una notizia che si è concretizzata nel corso degli ultimi giorni quando il calciatore, al suo club, ha manifestato la volontà di tornare a giocare in Champions League per riconquistare anche le grazie della Nazionale francese, con Deschamps che non gli ha mai concesso lo spazio che avrebbe voluto.

Come accaduto anche ad altri calciatori francesi che, arrivando in Serie A hanno ritrovato la propria Nazionale, ecco che il colpo a sorpresa lo piazza uno dei club che gioca la Champions League.

Calciomercato, colpaccio all’improvviso: è fatta, giocherà in un club di Champions

È stato per un lungo periodo accostato a diversi club di Serie A, prima del suo approdo lontano dal suo club d’origine.

Accostato in Serie A, niente si era mai concretizzato, ma le cose cambiano adesso. In questo finale di calciomercato, di un’estate rovente, in cui è stato protagonista di alcune scelte che lo hanno visto protagonista, il calciatore francese saluterà subito il suo club per tornare a giocare in Champions.

Il Marsiglia non giocherà la Champions League e il centrocampista francese, approdando in Serie A, lo farà. Perché secondo quanto confermato in quest’ultima ora, Mateo Guendouzi sarà un nuovo giocatore della Lazio. Dopo alcuni rumors legati al suo approdo, sarebbero alle fasi finali le trattative che portano il calciatore nel centrocampo di Maurizio Sarri come nuovo acquisto importante per il suo reparto in mezzo al campo.

Mercato Lazio, colpo Guendouzi: saluta subito il Marsiglia

Saluta subito il Marsiglia, Mateo Guendouzi sarà un nuovo giocatore della Lazio. Questa mattina il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha dichiarato che la trattativa si troverebbe in questo momento alle fasi finali.

Guendouzi non avrebbe digerito la situazione al Marsiglia legata all’eliminazione nei preliminari di Champions League, per mano del Panathinaikos. Pertanto, con la voglia di giocare in Champions, finirebbe in Serie A e alla Lazio.

Ultime Lazio, le cifre e i dettagli del colpo Guendouzi

Non lo pagherà poco, gli accordi economici sono dispendiosi per Claudio Lotito, per il colpo a centrocampo che porta Guendouzi alla Lazio. Saranno 13 milioni più 2 di bonus e arriverebbe a titolo definitivo. Un contratto con accordo contrattuale fino al 2028 con la bellezza di 2,5 milioni di euro a stagione d’ingaggio. E inoltre, a favore del Marsiglia, ci sarà il 10% della futura possibile rivendita.