Serie A: colpo a sorpresa, arriva Gudmundsson

Colpo a sorpresa in Serie A: una big sembra essere pronta a chiedere al Genoa Gudmundsson. Ecco i dettagli.

Il calciomercato si avvia alla conclusione e in queste ore molte squadre stanno ragionando sui colpi last minute. Le idee sono tante e non tutte facilmente da mettere in campo considerando anche il fatto che i club dovranno trovare un sostituto.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, una big di Serie A ha messo nel mirino Gudmundsson del Genoa. Si tratta di una idea da valutare considerando che i liguri potrebbero decidere di non privarsi del proprio calciatore. Naturalmente sono in corso tutti i ragionamenti del caso e per questo motivo ben presto si arriverà alla fumata bianca.

Calciomercato: Gudmundsson nel mirino, ecco con chi firma

Il nome di Gudmundsson in più di un’occasione è stato accostato a diversi club, ma per il momento il Genoa ha chiuso la porta a qualsiasi trasferimento del proprio talento. Ora, però, in questi ultimi giorni la situazione potrebbe cambiare e molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso giocatore. Se lui non spingerà per la cessione, molto difficile il via libera a questa operazione. In caso contrario, la fumata bianca è assolutamente possibile.

Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, il Napoli in questi ultimi calciomercato potrebbe sondare il terreno per Gudmundsson in caso di partenza di Lozano. Si tratta di una possibilità da 1 settembre considerando che, almeno per il momento, la strada è assolutamente in salita. E per questo motivo non ci resta che aspettare meglio la situazione.

Gudmundsson è uno dei giocatori più talentuosi della nostra Serie A e il Napoli ci ha visto bene anche se, per il momento, non sarà per nulla semplice convincere il Genoa a lasciarlo partire. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà il via libera a questa operazione oppure no.

Ultime Gudmundsson: il Napoli ci pensa

Il Napoli valuta la possibilità di prendere Gudmundsson in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro. Si tratta sicuramente di un colpo importante, ma tutto è legato a Lozano.

Senza la partenza del messicano, molto difficile arrivare alla via libera. In caso contrario, si potrebbe avere il sì a questa operazione.