Berardi Juventus: c’è ancora tempo, spunta la verità

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Domenico Berardi che continua ad essere trattato con la Juventus che lo vuole prendere prima della fine della sessione estiva.

Bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda che si fa sempre più spinosa in vista delle ultime ore di mercato. Presto si cercherà di capire come si risolverà questa situazione.

Il giocatore ha intenzione di cogliere l’occasione della propria vita andando a giocare per la Juve, ma presto potrebbe saltare tuto definitivamente per come sono stati affrontati alcuni discorsi.

Calciomercato Juve: Berardi si complica per il Sassuolo

Dopo tanti anni vissuti al Sassuolo e tante offerte rifiutate sia da parte del club che del giocatore, potrebbe essere l’anno giusto per il trasferimento di Berardi. Anche in questa sessione estiva di calciomercato si sono fatti sotto club importanti come Lazio, Roma e tanti altri, ma alla fine è spuntata fuori la Juventus che sembra voler fare sul serio ma qualcosa è andato storto.

Perché il Sassuolo ha aperto alle cessione di Berardi in questa finestra di mercato alla Juventus che però sembra non aver rispettato le richieste del club neroverde. Perché la società emiliana aveva chiesto di risolvere tutto entro il 17 agosto come limite massimo, ma niente da fare. La Juve non si è fatta sentire fino a questo momento e per questo pare tutto sia saltato.

Berardi sembra aver dato la sua totale disponibilità a cogliere l’occasione della vita e firmare con la Juventus. Ma il Sassuolo ora non sembra più essere di questo avviso. Infatti, ora la situazione sembra essere completamente ferma e potrebbe anche non concretizzarsi in vista del prossimo anno.

Juventus: Berardi fermato dal Sassuolo

Richiesta di 30 milioni di euro del Sassuolo per lasciar andare Berardi alla Juventus. La società bianconera è consapevole che ci sono tante risorse in giro, ma il talento italiano sembra essere l’uomo giusto per fare il salto in avanti in attacco.

La Juventus lo vuole ma al momento è tutto fermo per Berardi perché il Sassuolo ha rallentato ora e potrebbe non lasciarlo più andare per una questione di tempistiche, dove non ci sarebbe la possibilità di prendere un sostituto.

Berardi Juve: le parole di Carnevali del Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è espresso in maniera forte e decisa sull’argomento Berardi Juventus. Queste sono state le sue ultime dichiarazioni riguardo questa vicenda:

“Sono sicuro che anche quest’anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Con Berardi. Sicuro al 100%? Sì. Con Berardi”.