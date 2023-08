Nuovo attaccante Roma: c’è l’annuncio di Mourinho in conferenza

La Roma si prepara ad affrontare la prossima stagione che inizierà in queste ore con la Salernitana che affronteranno i giallorossi guidati da José Mourinho in panchina.

Il tecnico portoghese è rimasto dopo la brutta delusione della finale d’Europa League persa e ha intenzione di affrontare al meglio il nuovo anno provando a far vincere ancora la Roma nei prossimi anni.

Tutto pronto ora per quella che sarà la nuova sfida della Roma di Mourinho pronta a battagliare al meglio, anche se non è tutto ben definito come la rosa che sarà affidata all’allenatore per il prossimo anno.

Calciomercato Roma: nuovo attaccante, parla Mourinho

Alla vigilia della partita contro la Salernitana sono arrivate le parole di Mourinho in conferenza stampa per parlare anche della questione attaccante, visto che ancora non c’è un giocatore arrivato per sostituire l’infortunato Abraham che tornerà a disposizione nel 2024.

“Venire qua a piangere non vale la pena. Sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Abraham, non abbiamo fatto niente per compensare questa situazione. La società fa il possibile per risolvere la questione”.