Serie A: colpo a sorpresa in difesa, arriva Schuurs

Una big potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in difesa in questo calciomercato. Il primo obiettivo è diventato Schuurs.

Il campionato è ormai prossimo ad iniziare, ma nessuna squadra ha un profilo ben chiaro e sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire quali giocatori prendere e, soprattutto, su chi puntare in queste ultime settimane.

Stando alle ultime indiscrezioni, una big di Serie A potrebbe tornare con forza su Schuurs negli ultimi giorni di calciomercato. Il Torino non ha nessuna intenzione di privarsi del calciatore, ma la chiamata ormai è prossima ad arrivare e per questo motivo Juric è ormai prossimo a perdere uno dei suoi big.

Calciomercato: prendono Schuurs, ecco con chi firma

Il futuro di Schuurs potrebbe essere in una big di Serie A. In più di un’occasione il difensore era stato avvicinato a squadra in grado di competere per qualcosa di importante, ma alla fine è arrivato il no da parte del Torino. I granata, infatti, hanno intenzione di competere per obiettivi assolutamente importanti e per farlo devono restare tutti i big. La situazione, però, non è sempre e il calciomercato lungo. Per questo motivo ancora tutto può succedere e un quadro più chiaro lo si avrà anche nelle prossime settimane.

Stando a quanto riferito da FcInter1908, il primo obiettivo per la difesa dell’Inter è Pavard, ma i nerazzurri in questo calciomercato non hanno perso di vista Schuurs. Sembra essere il difensore del Torino l’alternativa al giocatore del Bayern Monaco, ma si tratta di una opzione che prenderà piede solamente nella parte finale della sessione.

Una cosa è certa: l’Inter è al lavoro per un difensore e la lotta sembra essere a due. Poi non sono escluse delle sorprese considerando che Marotta ha sempre guardato con interesse alla possibilità di portare a casa qualche nome non finito sui giornali.

Mercato: l’Inter pensa a Schuurs per la difesa

Il nome di Schuurs è nel mirino dell’Inter ormai da tempo e la trattativa potrebbe entrare nel vivo negli ultimi giorni di calciomercato. Vedremo cosa succederà e quale sarà alla fine la scelta del difensore e anche del Torino.

Si tratta, comunque, di un qualcosa che prenderà piede e ‘forma’ negli ultimi giorni della sessione estiva e quindi bisognerà aspettare ancora un po’ prima di avere delle certezze.