Visione di spalle rovente: Belen toglie il fiato

Belen Rodriguez ammaliatrice e sensuale: di spalle la bellissima argentina lascia a bocca aperta e conquista tutti

È l’argentina più amata dagli italiani, cole in grado di turbare il sonno proprio a tutti con il suo fascino e la sua sensualità, senza nemmeno tirare in ballo la bellezza, ptraticamente di un altro pianeta. Stiamo parlando naturalmente di Belen Rodriguez, ormai italiana d’adozione, colei che ogni uomo vorrebbe accanto come la donna della sua vita.

Italiana d’adozione ormai, la bellissima argentina è un volto più che noto della televisione italiana. Conduttrice di “Tu si que vales” e de “Le Iene” nelle ultime edizioni, sembra che per il prossimo anno abbia deciso di intraprendere strade diverse per la sua carriera.

Dopo nove anni, infatti, ha lasciato il posto di conduttrice del programma del sabato sera e sembra proprio che non sarà più al timone de “Le Iene”. E dal punto di vista sentimentale? Sembra proprio che proceda a gonfie vele la sua storia con Stefano De Martino.

Nonostante in molti asseriscano come siano in crisi e prossimi ad un nuovo addio, sembra proprio che i due vivano d’amore e d’accordo e chissà che questa terza reunion non sia quella definitiva.

Belen Rodriguez conquista tutti: la foto è spettacolare

Non solo show girl ed attrice, Belen è anche imprenditrice, con la sua linea di abbigliamento Hinnominate realizzata insieme alla sorella Cecilia e di cui è anche modella, considerato come indossi lei stessa i capi della linea.

Oltre 10 milioni di follower su Instagram, è anche una vera e propria influencer; sul suo account posta praticamente di tutto, a partire dai quadretti familiari fino alla routine di tutti i giorni, compreso immagini che la ritraggono impegnata al lavoro.

Adesso sembra essere in vacanza a vedere gli ultimi scatti dall’isola di Ponza; qualche giorno di relax per la bellissima Belen in compagnia dei suoi figli. E l’ultimo post pubblicato è davvero d’effetto.

Nell’immagine si vede la bellissima Belen con indosso un mini vestitino, quasi una sorta di prendisole che le lascia la schiena completamente scoperta. Al di sotto di esso si notano tracce di un bikini, il look perfetto per una località marina. I lunghi capelli sono invece raccolti in una classica coda di cavallo.

L’immagine di Belen è presa dall’alto, con la bella argentina che si vede attraverso una sorta di finestra, per un effetto davvero suggestivo, alimentato dalla scelta del bianco e nero. E fotografo d’eccezione per l’occasione è Santiago, il figlio avuto da Stefano che ha immortalato la bellezza della madre in maniera perfetta.