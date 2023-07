Calciomercato: Bernardeschi torna in Serie A, accordo trovato

Bernardeschi tornerà in Italia approfittando di questa sessione di calciomercato per il futuro del giocatore. Al momento il giocatore si ritrova in una posizione complicata.

Perché l’esterno d’attacco italiano può già lasciare la MLS e dire addio al sogno americano per fare ritorno e andare a giocare con un club italiano in vista dei prossimi anni adesso.

Sono arrivate importanti novità per quello che sarà il trasferimento del giocatore che da un momento all’altro può approdare nuovamente in Italia e darsi una nuova occasione.

Calciomercato Serie A: Bernardeschi torna in Italia

Pronto a decollare il calciomercato in Italia e in Serie A ci sono tante notizie di mercato che riguardano proprio quei giocatori che da un momento all’altro possono dire addio e firmare per nuove squadre. E’ anche questo il caso dove c’è il Bologna che sta facendo la sua parte e potrebbe presto acquistare un nuovo giocatore in attacco.

Al momento il club italiano si sta preparando con Thiago Motta al meglio per dare continuità a gioco e risultati in vista della nuova stagione. Ci sono delle novità di mercato ora che riguardano proprio il futuro di Bernardeschi che può lasciare l’Italia.

Nessuna cessione e solo acquisti per il Bologna che però non ha intenzione di fermarsi. Infatti, sono in arrivo delle nuove notizie che riguardano proprio quello he accadrà al club italiano che può mettere le mani su Bernardeschi.

Bologna: Bernardeschi in arrivo

Sempre stato un grande stratega il presidente del Bologna Joey Saputo che ha deciso di approdare su un nuovo club in vista del prossimo anno. Al momento però sembra essere tutto bloccato, perché il giocatore deve prima aspettare il via libera del suo attuale club e poi potrà iniziare una nuova e importante trattativa per Bernardeschi.

La situazione al momento è questa, ma in un attimo potrebbe sbloccarsi con Bernardeschi che sta tifando per tornare l’Europa e c’è l’occasione Bologna.

Bologna: prima amichevole in attesa di Bernardeschi

In attesa che arrivi anche Federico Bernardeschi ecco che la Juventus può restare beffata due volte: per il ritorno del giocatore e per la volontà di firmare per un nuovo e club storico. Più volte eri ad annunciarlo e ora può essere messo da parte.

Il Bologna si prepara al meglio per la firma di nuovo di Bernardeschi in Italia. Il giocatore intanto a distanza guarda quello che faranno i suoi possibili futuri compagni di squadra. Prima amichevole ufficiale per il Bologna in vista della prossima stagione. Ci sarà una partita da giocare alle ore 18:00 con il Palermo.