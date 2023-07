Esonero Allegri, annuncio pazzesco: tifosi della Juve impietriti

Si torna a parlare di un possibile esonero di Allegri dalla Juventus: l’allenatore toscano potrebbe lasciare anzitempo i bianconeri.

I tifosi della Juventus che si aspettavano un cambio al timone con l’arrivo di Cristiano Giuntoli sono rimasti probabilmente delusi. Nella sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Juve, infatti, l’ex Napoli e Carpi ha fatto chiaramente capire di essere in piena sintonia con Massimiliano Allegri e di lavorare in maniera proficua con il tecnico livornese.

Prima del suo arrivo alla Continassa erano circolate voci che volevano Giuntoli pronto a sollevare Allegri dall’incarico per affidare la squadra a un allenatore in grado di riuscire a garantire un gioco più offensivo e propositivo.

Niente di tutto questo, dato che secondo Giuntoli il tecnico toscano è uno dei migliori sulla piazza: “Lui è il più talentuoso“, ha detto il nuovo direttore sportivo sul finire della conferenza stampa. Dal canto suo Allegri ha rifiutato le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia – si è parlato di un triennale da 20 milioni a stagione, ndr – pur di proseguire la sua (seconda) avventura sulla panchina bianconera. Tuttavia, quella garantita ad Allegri non è una fiducia incondizionata.

La società riconosce al tecnico di essere riuscito a tenere la nave a galla anche in mezzo alla tempesta dello scorso anno, tra vicende extra campo (che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti in classifica), infortuni e tante difficoltà. Inoltre, la Juve è soddisfatta dell’inserimento di molti giovani dell’Under 23, che rappresenteranno un punto di forza anche in questa stagione.

Allegri via dalla Juve? Cosa è emerso in queste ore

Al tempo stesso, però, la Juve deve essere necessariamente competitiva e deve tornare a lottare per determinati obiettivi. Lo ha ribadito in conferenza stampa lo stesso Giuntoli, che ha affiancato il termine “competitività” a “sostenibilità”. Per farla breve, con un organico competitivo come quello della Juventus 2023-2024 non si potrà più ripetere una stagione come le due appena passate.

E’ quanto sostiene Emanuele Gamba, giornalista del quotidiano La Repubblica, ai microfoni di Juvenews.eu. Per Gamba, infatti, Allegri è tenuto a condurre la Juve nelle zone più alte della classifica fin da subito, altrimenti rischierebbe grosso. “Se Allegri steccherà la stagione, verrà esonerato“, ha detto Gamba, pur sottolineando che l’allenatore livornese aveva bisogno di una figura come Giuntoli con cui confrontarsi sul lato tecnico.

Per Gamba la Juve deve necessariamente lottare per lo scudetto, specialmente se le verrà impedito di partecipare alla Conference League. Infine, il giornalista di Repubblica ritiene possibili le cessioni di Pogba – che ha richieste dall’Arabia – e Vlahovic, senza dimenticare che la Juve potrebbe monetizzare anche dalla vendita di Chiesa.