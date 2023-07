Inter: Lautaro Martinez in Arabia Saudita per 240MLN, ha risposto

Lautaro Martinez è pronto a lasciare o restare all’Inter. Ci sono notizie di calciomercato che riguardano proprio questa situazione del bomber argentino che può andare in un posto, magari il più tranquillo possibile.

Il giocatore è pronto ad una nuova sfida per provare a svoltare la propria carriera in vista della nuova stagione che arriverà. Troppo forte l’amarezza e la delusione della Finale di Champions League persa che hanno fatto cambiare idea a tanti tra rinnovo e addio.

Adesso però sembra che si possa chiudere con il numero uno che si ritroverà presto un giocatore sudamericano e forse lo sceglierà in base a quello che è accaduto in queste settimane.

Inter Lautaro Martinez: decisione da prendere

Dal nulla più totale è arrivata l’offerta di mercato per convincere Lautaro Martinez ad accettare a lasciare l’Inter per l’Arabia Saudita. Il giocatore argentino sembra essere pronto ed intenzionato a lasciare in vista di quelle che saranno le prossime settimane. Non sarà facile per il giocatore aver preso una decisione simile.

Nelle ultime ore, come di consueto in questo mercato estivo, è arrivata ancora una volta l’Arabia Saudita che ha offerto 240 milioni a Lautaro Martinez in totali diviso per 4 anni. Si tratta di ben 240 milioni di euro che arriverebbero nelle casse del giocatore.

Ora la situazione si sta svolgendo verso questa direzione, perché Lautaro Martinez sta rispondendo ora a quello che accadrà tra calciomercato in uscita e la conferma del giocatore.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez ha risposto

“Il Gran rifiuto”. E’ questo il titolo in prima pagina il Corriere dello Sport che parla di quella che è l’offerta irreale di Lautaro Martinez, poi cambia poco in vista di quello che verrà fatto.

Perché il giocatore ha rifiutato un’offerta incredibile dall’Arabia Saudita pari a 240 milioni di euro in quattro anni. Il capitano dell’Inter preferisce concentrarsi sulla propria carriera piuttosto che andare a guadagnare una simile cifra, Lautaro Martinez resta in nerazzurro.

Inter: fascia da capitano a Lautaro

Lautaro Martinez è pronto ad indossare la fascia da capitano in vista della prossima stagione. Il giocatore argentino potrebbe essere l’uomo giusto per società e allenatore per trascinare i propri compagni di squadra dopo tanti addii. In campo e fuori è sempre stato di grande esempio, non facendo mai parlare di se in maniera negativa.

Adesso per Lautaro Martinez può arrivare la svolta e indossare la fascia da capitano: la sua leadership potrebbe fare la differenza, così come anche la giovinezza dello stesso bomber. Arrivano nuove notizie riguardo la scelta che sarà fatta dall’Inter per le prossime partite.