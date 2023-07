Calciomercato, torna subito in Serie A: sta per firmare

Il queste prime settimane di sessione si sono registrati alcuni importanti movimenti di calciomercato in Serie A, ma a quanto pare quello più importante deve ancora avvenire.

Stando alle ultime notizie, infatti, nei prossimi giorni potrebbe consumarsi un importante ritorno in Serie A, che potrebbe decisamente spostare gli equilibri del campionato italiano. Il giocatore è infatti in trattativa con la società tricolore che, pur di rinforzare la propria rosa con un innesto del genere, sarebbe disposta anche a fare un importante sforzo economico per riuscire a riportare in Italia il ragazzo.

L’operazione sembrerebbe viaggiare spedita verso la conclusione, come confermato anche dagli ultimi importanti passi importanti registrati in giornata.

Calciomercato, torna in Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che a quanto pare starebbe seriamente pensando di tornare in Serie A dopo l’ultima, deludente, avventura in carriera.

Ripartire è la parola d’ordine, anche perché quanto fatto vedere nell’appena conclusa stagione non è neanche lontanamente comparabile con quanto fatto vedere nei suoi trascorsi in Italia. Ed è per questo motivo che, ad appena un anno dal suo trasferimento, il giocatore starebbe spingendo a tornare in Serie A, scenario verificabile visto che sono diversi i club italiani che sarebbero sulle sue tracce in questo calciomercato. Al momento, però, uno in particolare sembrerebbe essere in vantaggio rispetto a tutti gli altri, stando anche a quanto confermato dalle ultime notizie in merito al futuro del giocatore.

Secondo calciomercato.com, infatti, sembrerebbe essere il Bologna il club più accreditato a riaccogliere in Serie A Federico Bernardeschi in questo calciomercato. I rossoblu non sarebbero però gli unici sulle tracce della Juventus, visto che anche il Napoli starebbe pensando all’esterno attualmente in forze al Toronto.

Calciomercato, il Bologna sogna Bernardeschi: operazione complicata

Il Bologna sogna il colpo Federico Bernardeschi in questo calciomercato. L’ex Juventus vuole tornare in Serie A, e la meta emiliana potrebbe essere una delle tante soluzioni che il giocatore starebbe valutando in questi giorni.

Per i rossoblu, però, questa rappresenta essere un’operazione particolarmente complicata, soprattutto per i costi che prevederebbe, per questo si tratta si “sogno”. Lo stipendio da 5 milioni di euro che percepisce a Toronto Bernardeschi mette infatti decisamente il bastone fra le ruote al Bologna, che deve sperare in un’apertura da parte del giocatore per provare ad approfondire, e perché no concludere positivamente, questi dialoghi.

Il Napoli sfida il Bologna per Bernardeschi: è la scommessa di ADL

A quanto pare Federico Bernardeschi potrebbe essere la scommessa di De Laurentiis in questo calciomercato. Il presidente del Napoli starebbe infatti valutando la possibilità di far tornare in Serie A l’ex Juventus, che da tempo è un suo pallino.

L’intenzione del Napoli, a quanto pare, è quella di provare a portare in azzurro Bernardeschi con la formula del prestito, soluzione che il Toronto potrebbe accettare nel momento in cui il giocatore spingesse per andare via, cosa che a quanto pare starebbe già accadendo.