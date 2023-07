Calciomercato Napoli, annuncio di ADL: ha firmato, tifosi in estasi

Il Napoli rispetto alle altre rivali di Serie A è decisamente indietro nella tabella di marcia in questo calciomercato, ma i campioni d’Italia sono decisi a riconquistare terreno, come confermato e dimostrato anche neanche un’oretta fa direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno azzurro, infatti, nel corso della presentazione della squadra in piazza a Dimaro, ha fatto un annuncio importante che ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi presenti alla serata organizzata dal Napoli.

De Laurentiis ha svelato quello che in pratica potrebbe essere il primo colpo dell’estate di calciomercato dei campioni d’Italia, visto che il giocatore avrebbe da pochissimo firmato con gli azzurri.

Napoli, è fatta: il giocatore ha firmato, ADL conferma tutto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo settimane di stallo ha finalmente iniziato anche lui a muovere i primi fili importanti della sua estate. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è sempre stata quella di rinforzare la rosa di Rudi Garcia, sia tramite dei nuovi innesti che con i rinnovi dei giocatori più importanti di questa squadra.

Se da un lato gli acquisti scarseggiano, visto che c’è davvero poco da fare per rinforzare l’undici titolare degli azzurri, dall’altro il presidente del Napoli starebbe lavorando giorno e notte con la sua dirigenza per confermare chi è stato l’artefice dello scudetto della passata stagione. Dopo settimane, se non addirittura mesi di trattative, alla fine Aurelio De Laurentiis è riuscito ad ottenere il sì e la firma sul nuovo contratto di una delle pedine fondamentali dello scacchiere prima di Spalletti ed ora di Rudi Garcia.

Stando infatti a quanto confermato dallo stesso presidente nel corso della presentazione del Napoli questa sera in quel di Dimaro, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha praticamente rinnovato a vita con gli azzurri.

Napoli, Di Lorenzo ha rinnovato: i dettagli

Importanti novità arrivano da quel di Dimaro, visto che dal nulla Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli. Il capitano azzurro ha così dimostrato con i fatti la sua volontà, firmando praticamente un contratto a vita con i campioni d’Italia.

Nel corso della presentazione di oggi del Napoli, infatti, Aurelio De Laurentiis ha svelato anche i dettagli dell’accordo raggiunto con Giovanni Di Lorenzo facendo impazzire letteralmente di gioia i tifosi azzurri, visto che il capitano porterà la fascia al braccio fra le mura del Maradona, almeno, e salvo sorprese dell’ultimo minuto, fino al giugno 2029.

Non solo Di Lorenzo, ADL lavora anche su altro: l’annuncio

Giovanni Di Lorenzo non è l’unico rinnovo al quale De Laurentiis ed il Napoli starebbero lavorando. Il presidente azzurro, in quel di Dimaro, ha infatti detto che: “Dopo quello del capitano da domani i rinnovi proseguono, vedremo chi ama il Napoli o ambisce ad altri lidi.”

Non solo questo, De Laurentiis ha anche parlato di calciomercato, indicando il 12 di agosto come data cruciale per il futuro del Napoli. Staremo a vedere cosa succederà quel giorno, ma fino a quel momento gli azzurri ed i suoi tifosi si godono il rinnovo del loro capitano.