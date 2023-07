Calciomercato, stanno prendendo Kamada: affare ad un passo

Dopo aver aspettato il Milan per tutto questo tempo, Daichi Kamada è ora ad un passo dal firmare con un altro club in questo calciomercato. Il giapponese, svincolato, ha sempre dato massima priorità ai rossoneri, che avendo però deciso di puntare su Chukwueze per occupare l’ultimo slot da extra comunitario hanno fatto sì che l’ex Eintracht potesse tornare a guardarsi attorno.

Essendo comunque un giocatore di esperienza europea ed internazionale, per Kamada non è stato complicato trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato. Il trequartista asiatico non a caso è stato accostato a tantissimi club nel corso di questi giorni, ma nelle ultime ore, dopo essere stato proposto ad una big d’Europa dal suo enoturage, è stata registrata la tanto attesa svolta, che potrebbe definire una volta e per tutte il futuro di Kamada.

Calciomercato, stanno prendendo Kamada: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Daichi Kamada in questo calciomercato, che dopo essere stato vicinissimo al Milan è ora pronto a firmare con un’altra big d’Europa.

Il trequartista giapponese ha aspettato sino all’ultimo i rossoneri, da sempre la sua priorità, ma l’arrivo di Chukwueze a Milano ha di fatto bloccato quello dell’ex Eintracht che, ora, starebbe valutando insieme al suo entourage la destinazione migliore per il proseguo della sua carriera. Avendo una discreta esperienza ed estimatori in giro per l’Europa, il nome di Daichi Kamada è stato accostato a tantissimi club nel corso di questi giorni, ma alla fine il giapponese sarebbe ora propenso a trasferirsi in una big alla quale è stato proposto nelle ultime ore.

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, il futuro di Daichi Kamada potrebbe essere all’Atletico Madrid, dato che i Colchoneros starebbero seriamente pensando di ingaggiare il giapponese per andare a completare il reparto offensivo del Cholo Simeone.

Calciomercato, Kamada all’Atletico: contatti in corso

Daichi Kamada potrebbe essere il colpo a parametro zero dell’Atletico Madrid in questo calciomercato. I Colchoneros, infatti, starebbero seriamente valutando il profilo del giapponese che, proprio nelle scorse ore, è stato proposto dal suo entourage.

Al momento non c’è ancora nulla di concreto fra le parti, ma in questi giorni i Rojiblancos potrebbero provare ad affondare il colpo su Kamada, che oltre a rappresentare un’opportunità è anche quel tipo di giocatore che potrebbe sposarsi alla perfezione col gioco di Simeone.

Kamada verso l’Atletico: sfuma l’ipotesi Serie A

Con Kamada in direzione Atletico Madrid, sfuma la possibilità di vedere il giapponese in Serie A nella prossima stagione. Oltre al Milan, infatti, anche la Roma aveva fatto un sondaggio per l’ex Eintracht di Francoforte, ma le priorità dei giallorossi al momento sono altre, e la giù limitata disponibilità economica non ha permesso al club di José Mourinho di provarci per Kamada.