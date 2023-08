Bernardeschi in Serie A: il suo annuncio sulla destinazione

Federico Bernardeschi, in rottura con la società del Toronto, ha rotto il silenzio parlando del suo ritorno in Serie A.

Ha risposto alle domande, nella lunga intervista concessa ai microfoni di uno dei principali quotidiani italiani, parlando del suo futuro e delle vicende di calciomercato che lo riguardano, sul domani in Serie A e lontano dalla Major League Soccer.

Un periodo di alti e bassi quelli vissuti al Toronto dove, nei primi periodi del suo approdo con Lorenzo Insigne, le cose sembravano andare per il verso giusto. Da lì in poi il declino con il Toronto finito praticamente ultimo nella classifica della MLS, lontano dai posti legati ai play-off per la lotta al titolo della Conference oltre che della Major League Soccer stessa.

Calciomercato, Bernardeschi in Serie A: ammissione del giocatore

È stato accostato a diversi club italiani, tra i quali anche quelli legati ad un posto in Champions League, con le società pronte al ritorno di Federico Bernardeschi.

Non se la sta passando benissimo al Toronto e con lui, Lorenzo Insigne. Entrambi finiti nel mirino di alcune squadre, in particolar modo appunto l’ex Juventus che, nel corso dell’intervista rilasciata alla rosea, ha parlato di quello che è il suo domani e del momento vissuto con il Toronto.

Secondo la stessa ammissione di Federico Bernardeschi, per il ritorno in Serie A, ci sarà da parlare con il Toronto. Il calciatore ex Fiorentina e Juventus, potrebbe tornare in Italia.

Federico Bernardeschi: il possibile approdo in Serie A, la destinazione

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e nella lunga intervista rilasciata al quotidiano, c’è stato un passo all’interno del quale, Federico Bernardeschi ha risposto alle domande di calciomercato. Sono diversi i club interessati a lui, tra i quali quello biancoceleste, con Maurizio Sarri che vorrebbe di nuovo l’esterno a sua disposizione, alla Lazio. Voci anche sul Napoli e, Bernardeschi, ha dichiarato di dover prima parlare col Toronto. Quasi sicuramente, in ogni caso, la richiesta di Federico Bernardeschi sarebbe quella di lasciare gli Stati Uniti, magari proprio per tornare in Serie A.

Bernardeschi sprona la Juventus: parole al miele per l’allenatore

Bernardeschi ha parlato anche di Juventus, nella sua intervista e quelle che seguono, sono le sue parole al miele anche su Max Allegri: “Fa bene il mister a parlare di obiettivo Champions League perché la Juventus deve ritrovare l’Europa che conta. Però io farei attenzione a questa squadra che, lavorando e giocando una sola partita a settimana – senza coppe in Europa causa squalifica, ndr –, può mettere in difficoltà la concorrenza per lo Scudetto”.