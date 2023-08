Sorpresa Inter, si chiude l’affare in Serie A

Il club nerazzurro, molto attivo in questa fase di mercato, continua nella sua strategia fatta di arrivi e partenze

Il Milan chiama, l’Inter risponde. In un mercato che definire scoppiettante è dire poco – i due club meneghini vogliono dimostrare da subito di aver colmato il gap col Napoli – le due dirigenze stanno mettendo a segno una serie di colpi che già fanno sognare i tifosi. I rossoneri hanno sì dovuto incassare l’addio di Brahim Diaz e la remunerativa cessione di Sandro Tonali, ma poi hanno fatto arrivare a Milanello ben 8 volti nuovi. Da Reijnders ad Okafor passando per Pulisic e Chukwueze, il club di Via Aldo Rossi ha rivoluzionato la propria rosa.

Anche sull’altra sponda del Naviglio non sono certo stati a guardare. Dopo i botti iniziali (Bisseck, Thuram e Davide Frattesi), Marotta sembrava essersi assopito. Invece, proprio nei primi giorni di agosto, ecco la nuova ondata di acquisti. Samardzic è praticamente già nerazzurro, mentre a breve si potrebbe chiudere per il portiere Sommer e per l’attaccante, dove vi sono le maggiori incognite alla luce della scelta di Scamacca di sposare il nerazzurro, ma dell’Atalanta. Certo, sono andati via Dzeko, Lukaku e Skriniar – quest’ultima cessione abbondantemente digerita già dallo scorso gennaio – ma la rosa appare più che competitiva coin nuovi arrivi. E le cessioni? C’è tempo anche per quelle, come vi andiamo ad illustrare.

Affare con la neopromossa, Marotta inizia a vendere

Una nuova opportunità. Dopo le ultime negative esperienze in Serie A – l’ultima delle quali alla guida del Verona, durata lo spazio di poche giornate – Eusebio Di Francesco si gioca tutto con il Frosinone. Il club ciociaro, vincitore dell’ultimo campionato cadetto, si è separato da Fabio Grosso, affidando la sua panchina all’ex allievo di Zdenek Zeman. In vista di un campionato che nelle intenzioni dei laziali dovrà avere l’obiettivo di una salvezza da conquistare senza troppi patemi, il tecnico potrebbe presto fare affidamento su uno dei più promettenti giovani di proprietà Inter.

Parliamo di Lucien Agoumé, classe 2022, nell’ultima stagione in prestito al Troyes, in Ligue 1, dove ha collezionato 15 presenze. Col contratto in scadenza nel 2025, l’ex stella della Francia Under 19 non farà parte della rosa di Inzaghi per la stagione che si appresta ad aprire i battenti.

Il club di Viale della Liberazione vorrebbe girare il ragazzo in prestito ad una squadra di Serie A – per verificarne i progressi nel nostro calcio – e il Frosinone appare la destinazione perfetta. C’è da fare i conti però, particolare non trascurabile, con la volontà del calciatore che, come riferito dalla stessa Gazzetta dello Sport che ha fornito l’indiscrezione di mercato, potrebbe voler giocare in patria anche il prossimo anno.