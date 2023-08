Buffon subito in dirigenza: ecco che ruolo avrà

Buffon intramontabile e, dopo l’addio al calcio giocato, ecco che uno dei principali quotidiani italiani svela il nuovo ruolo della leggenda azzurra.

Gigi Buffon lascia il calcio, ma non a 360 gradi, perché sono diverse le offerte che gli sono arrivate anche a seguito del ritiro, con una nuova mansione che avrà di fronte all’allettante proposta sulla quale potrebbe non tirarsi indietro, per l’amore che prova ancora per il calcio stesso e per i posti che ha lasciato, da giocatore.

Gigi Buffon vivrebbe una nuova esperienza in dirigenza o in altre vesti, in quello che sarebbe un nuovo ruolo senza guantoni, ma in giacca e cravatta o in tuta per l’esperienza che vivrebbe all’interno di uno spogliatoio che conosce benissimo.

Riecco Buffon, subito l’esperienza dopo il ritiro: la notizia

Una notizia che fa felici i suoi tifosi che non lo vedranno più in campo a causa della decisione sul ritiro dal calcio giocato, ma che potrebbero vederlo in un altro ruolo, sotto un’altra veste, con l’estate che passa e la decisione che arriverebbe comunque a stretto giro.

Gianluigi Buffon ha da poco annunciato il suo ritiro e proposte, prima ancora di ritirarsi, erano già arrivate. C’era chi in Russia avrebbe voluto lui in porta per un ultimo anno da calciatore, così come in Arabia Saudita, le cose alla fine si sono risolte con l’addio al calcio, ma solo per quanto riguarda quello giocato.

Un legame indissolubile quello per Gigi Buffon col calcio e, la proposta, arriva direttamente dagli organi ai vertici della FIGC: per la Nazionale, un ruolo ben preciso per Gigi Buffon, nella Federazione con Roberto Mancini.

Buffon in Nazionale: ecco il suo ruolo

Lontano dai pali, ma al centro del progetto della FIGC. Gigi Buffon tornerebbe così in Nazionale, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, che ha svelato il possibile ruolo che avrebbe con la Federazione azzurra.

Accanto a Roberto Mancini, assieme ad alcuni dei suoi ex compagni di squadra alla Juventus – Andrea Barzagli parte del progetto – nel ruolo che fu di Gigi Riva e di Gianluca Vialli. Sono diverse le proposte, sia per un posto in Federazione che in un ruolo “di campo”, vicinissimo alla posizione del Commissario Tecnico.

Ultime su Buffon: Nazionale e non solo, Gigi in dirigenza

Adesso Gigi Buffon dovrà decidere, di fronte a quelle che sono le possibili soluzioni del post-carriera, vivendo una nuova esperienza dopo il calcio giocato. Secondo alcune indiscrezioni, oltre al ruolo in Nazionale, occhio anche alla possibilità di affiancare Giuntoli in dirigenza alla Juventus, in un ruolo che avrebbe potuto essere di Alex Del Piero e che ancora non viene occupato.