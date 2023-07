Calciomercato: firma con l’Al Hilal, altri 50MLN in arrivo

Il calciatore è pronto a lasciare il suo attuale club e iniziare una nuova avventura. Perché ora arriva l’offerta faraonica dall’Arabia Saudita che può cambiargli la vita.

Si è confermato uno dei migliori dell’ultima importante stagione del club che ora però può pensare anche di lasciarlo andare e sacrificarlo per una grossa cifra che arriverebbe.

Ci sono delle novità di calciomercato che coinvolgono ancora il mercato dell’Arabia Saudita che sta stravolgendo tutti i piani.

Calciomercato: lo comprano in Arabia Saudita

Ancora una volta lo zampino dell’Arabia Saudita che quest’anno sta davvero stravolgendo il calciomercato in Europa e incentivando tantissimo economicamente i grandi club che ora possono scatenarsi per gli ultimi mesi di mercato. Tantissimi movimenti che portano i giocatori ad approdare in Arabia Saudita e presto potrebbero arrivare delle novità importanti per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare.

Adesso c’è un altro club pronto a firmare con il giocatore che ha intenzione di concludere l’affare in vista delle prossime settimane. Sembra che la maxi offerta che sia arrivata da parte del club per il giocatore sia pronta ad essere accettata in vista delle prossime stagioni. Difficile dire di no a certe cifre e lo stesso vale per il club che avrà una ricca offerta.

Anche la Serie A è rimasta coinvolta in questo continuo giro di mercato che porta i giocatori all’Arabia Saudita, tra gli ultimi affari c’è stato Brozovic venduto dall’Inter. Ora l’Al Hilal è pronto a chiudere un altro acquisto importante di un giocatore che ha giocato l’ultima finale di Champions League.

Calciomercato: Bernardo Silva lascia il Manchester City

Bernardo Silva è pronto a lasciare il Manchester City. C’è una grande offerta a livello personale per il giocatore, ma lo stesso vale anche per il club inglese che incasserà cifre importanti che possono subito poi essere reinvestite grazie a quello che ha pensato di fare l’Al Hilal.

L’Al Hilal vuole Bernardo Silva: offerta da 70 milioni di euro al Manchester City e di 50 milioni di euro a stagione al giocatore per i prossimi 3 anni. Sarà difficile dire di no per tutti e ora si entra sempre di più nel vivo della trattativa.

Manchester City: i numeri di Bernardo Silva

Bernardo Silva è stato uno dei protagonisti del triplete del Manchester City di quest’anno. Il giocatore potrebbe salutare il club inglese con 306 presenze, 55 gol e 59 assist in 6 anni. Quest’anno anche è stato ancora una volta determinante con le sue giocate e i suoi gol.