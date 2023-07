Roma: clausola Dybala, c’è l’addio

Anche la Roma è tra le squadre italiano più coinvolte in queste prime settimane di calciomercato in vista della nuova stagione. Arriva una notizia sul futuro di Dybala.

Il club giallorosso sta valutando diverse situazioni in vista del prossimo anno. Di sicuro resterà Mourinho ora in panchina e da lui dipenderà molto del futuro della Roma.

Perché è proprio grazie all’allenatore portoghese se a Roma sono tornati ad arrivare giocatori di grande spessore in campo e fuori, che possono pensare di trascinare il club verso grandi successi come capitato a Napoli in questi mesi.

Calciomercato Roma: futuro Dybala da decidere

Tra i giocatori più importanti della Roma c’è Paulo Dybala che quest’anno si è confermato essere un giocatore sopra di categoria. Ha sofferto sempre di alcuni problemi muscolari, ma alla fine è riuscito a trascinare la Roma fino alla finale d’Europa League con anche un suo gol (poi però partita persa ai rigori) e in Italia è stato il miglior marcatore del club giallorosso.

Situazione non facile questa per la Roma riguardo il futuro di Dybala. Perché dopo soltanto una stagione potrebbe anche già dire addio. L’ex talento argentino della Juventus ha attirato l’attenzione di importanti club da parte di tutto il mondo e potrebbe arrivare un’offerta ufficiale da un momento all’altro. Da capire però anche la posizione del giocatore, che al momento per più occasioni ha ammesso di voler restare.

Ora ci sono degli aggiornamenti. Perché la Roma rischia seriamente di perdere Dybala per soli 12 milioni di euro. Il giocatore ha acquistato la fiducia dell’intero ambiente e della società in pochissimo tempo grazie ai suoi gol e le sue giocate. Ma resterà alla Roma l’argentino o andrà via? Scopriamo insieme a che punto è la situazione che riguarda il suo trasferimento.

Roma: clausola Dybala, c’è il Chelsea

Tra i più acclamati del raduno della Roma c’è Paulo Dybala. Il bomber argentino ha un contratto con una clausola davvero bassa da 12 milioni di euro.

Per questo motivo c’è la possibilità che alla fine Dybala resti alla Roma e non accetti l’offerta del Chelsea che si prepara a presentare l’offerta e pagare la clausola.

Rinnovo Dybala Roma: via alla clausola

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarà molto presto un incontro tra l’agente di Dybala e il general manager Tiago Pinto per parlare del rinnovo e provare a rimuovere questa clausola rescissoria davvero bassa.

A fine mese di luglio la scadenza della clausola di Dybala, per questo ora si prova a trattare con la Roma il rinnovo del giocatore per portarlo ad un aumento di stipendio che con bonus supererebbe i 6 milioni di euro. L’intenzione è quella di dire addio alla clausola di Dybala.