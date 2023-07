Juventus: Allegri ha convinto Giuntoli, ha chiesto un acquisto

Il futuro della Juventus è nelle mani di Allegri in campo e Giuntoli fuori con le operazioni di calciomercato. Ma i due stanno lavorando in sinergia per il bene del club bianconero.

Novità importanti da parte della Juventus in vista delle prossime settimane. Il club bianconero è pronto ad una svolta importante migliorare la rosa con nuovi arrivi.

C’è un giocatore che è un pallino della società e in particolar modo dell’allenatore che ora vuole convincere tutti a puntare su di lui e farlo arrivare in rosa il prima possibile in vista di quella che sarà poi la nuova stagione.

Calciomercato Juventus: nuovo acquisto per Allegri

Sono settimane importanti queste per quello che sarà il futuro della Juventus dal punto di vista delle operazioni di mercato che definiranno quella che sarà la rosa che combatterà per tutta la stagione il prossimo anno. Una rosa che avrà Allegri tra le mani con il compito di tornare a vincere qualcosa dopo due anni a secco di trofei. Non c’è più possibilità di sbagliare e già dalle prime partite la società si aspetta un segnale forte.

Sono già stati fatti degli investimenti in casa Juve e altri arriveranno ora che è arrivata l’ufficialità del nuovo ds Cristiano Giuntoli. Il nuovo dirigente già si sta muovendo in ogni direzione per provare ad ottenere il massimo dagli investimenti che ci saranno. Si sta costruendo una nuova Juventus con delle idee completamente diverse. Ora si guarda con attenzione ai costi e si punta molto anche sui giovani, ma resta importante l’innesto di giocatori esperti e di livello che possano spostare gli equilibri.

E’ proprio questa la richiesta che sarebbe partita da Allegri nei confronti di Cristiano Giuntoli, andare ad acquistare un nuovo giocatore nel ruolo dell’attacco che possa essere più che utile in vista del futuro per provare a dare una svolta a questo progetto a livello mentale e di qualità della rosa. Il tecnico si aspetta di essere accontentato.

Juve: Allegri chiede Lukaku a Giuntoli, arriva con Vlahovic

Arriva la richiesta dell’allenatore, quella che Allegri ha fatto a Giuntoli chiedendo l’acquisto di Lukaku. Il club bianconero nei giorni scorsi si è inserito nella trattativa tra il belga e l’Inter facendo saltare tutto per la mancanza di rispetto che la società nerazzurra e i tifosi non hanno sopportato.

Grande mossa di Giuntoli che ora ha quindi tempo per provare a chiudere l’acquisto di Lukaku alla Juve per provare ad accontentare il proprio allenatore Allegri che lo vorrebbe subito a prescindere dalle cessioni.

Juventus: accordo con Chelsea e Lukaku

La Juventus vuole chiudere l’acquisto di Romelu Lukaku a prescindere da Vlahovic. e le prossime ore saranno decisive. Il club bianconero della Juve ha già un accordo con il Chelsea sulla base di 40 milioni inclusi i bonus. Anche con il giocatore ci sarebbe una bozza d’accordo e ora bisognerà soltanto sbloccare l’affare il prima possibile.